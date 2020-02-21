Ford Transit может работать на экологически чистом топливе из растительного масла

Автомобиль работающий на отработанном растительном масле

Компания Ford одобрила использование гидроочищенного растительного масла (Hydrotreated Vegetable Oil) для линейки легких коммерческих автомобилей Transit. Этот вид дизельного топлива основан на отработанном растительном масле, которое является широко распространенным продуктом как в сфере общественного питания, так и в домашних условиях.

Использование возобновляемого дизельного топлива (HVO) вместо традиционных ископаемых видов топлива может способствовать улучшению качества окружающего воздуха. Выбросы парниковых газов могут быть снижены до 90% по сравнению с использованием обычного дизельного топлива. Автомобили, работающие на HVO, выделяют меньше оксидов азота и твердых частиц, поскольку биотопливо не содержит ни серы, ни кислорода. Коммерческие компании по всей Европе собирают использованное растительное масло в ресторанах, точках общественного питания и школах. В частности, на увеличение точек сбора отработанного растительного масла для производства биотоплива направлен проект RecOil.

В процессе создания Hydrotreated Vegetable Oil используется водород в качестве катализатора, поэтому этот вид топлива имеет более длительный срок хранения, чем обычные биодизели. Кроме того, состав гидроочищенного растительного масла снижает нагрузки дизельного двигателя при запуске в условиях низких температур.

Ford тщательно протестировал HVO на своем 2,0-литровом двигателе серии EcoBlue. По результатам тестов было установлено, что модификации двигателя не требуется и данный вид топлива был одобрен к применению на автомобилях Ford Transit.

Дизельное топливо HVO уже доступно на отдельных автозаправочных станциях в Европе, в основном в Скандинавии и странах Балтии. На этих заправках HVO можно приобрести в чистом виде или в смеси с обычным дизельным топливом.