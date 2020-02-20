Rolls-Royce Phantom с галереей от художницы Эстер Малангу

Во флагмане Rolls-Royce Phantom искусству уделено особое внимание. В передней панели под бесшовным стеклянным полотном создано объемное пространство для художественных работ – оно называется «Галереей»

В ней по заказу клиента можно разместить работу любого современного художника или дизайнера, которая будет создана в коллаборации с командой Rolls-Royce Bespoke эксклюзивно для ценителя марки. Произведения искусства в «Галерее» занимают центральное место в салоне, моментально приковывая внимание.

Недавно Rolls-Royce представила новую яркую работу. Всемирно известная южноафриканская художница Эстер Малангу (Esther Mahlangu) создала по заказу клиента Phantom уникальную композицию с узнаваемыми красочными орнаментами, характерным для искусства народа ндебеле. Автомобиль назван в ее честь – ‘The Mahlangu Phantom’.

Сезар Хабиб (César Habib), Региональный директор Rolls-Royce Motor Cars, отвечающий за Африку и Ближний Восток, отметил:

«Я с гордостью представляю ‘The Mahlangu Phantom’ – яркий образец современного африканского искусства. «Галерея» создана, чтобы дать клиентам свободу самовыражения с помощью неординарных предметов искусства, и для нас большая честь экспонировать работы Эстер Малангу в безмятежном салоне Phantom».

Культурное наследие – центральная тема работ Эстер Малангу. Геометрические абстрактные рисунки и традиционные орнаменты в стиле ндебеле безошибочно узнаваемы. Сегодня произведения 84-летней художницы украшают крупнейшие музеи и частные коллекции по всему миру.

Малангу основала школу искусств в родной провинции Мпумаланга, где выступает наставником для молодых художников, которые пишут работы в технике ндебеле. Часть средств от продажи ‘The Mahlangu Phantom’ будет передана школе искусств и будет направлена на финансирование выставки, которая поведает восхитительную историю жизни и творчества знаменитой художницы, отметив ее вклад в развитие современного африканского искусства.

В честь выпуска этого неординарного автомобиля команда Rolls-Royce сняла короткометражный фильм, который рассказывает о ярком культурном наследии и выдающемся таланте художницы. Фильм можно посмотреть на официальном пресс-сайте марки.