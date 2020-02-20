Rolls-Royce Phantom с галереей от художницы Эстер Малангу

Rolls-Royce Phantom с галереей от художницы Эстер Малангу
20 февраля 15:11 2020

Во флагмане Rolls-Royce Phantom искусству уделено особое внимание. В передней панели под бесшовным стеклянным полотном создано объемное пространство для художественных работ – оно называется «Галереей»

В ней по заказу клиента можно разместить работу любого современного художника или дизайнера, которая будет создана в коллаборации с командой Rolls-Royce Bespoke эксклюзивно для ценителя марки. Произведения искусства в «Галерее» занимают центральное место в салоне, моментально приковывая внимание.

Недавно Rolls-Royce представила новую яркую работу. Всемирно известная южноафриканская художница Эстер Малангу (Esther Mahlangu) создала по заказу клиента Phantom уникальную композицию с узнаваемыми красочными орнаментами, характерным для искусства народа ндебеле. Автомобиль назван в ее честь – ‘The Mahlangu Phantom’.Rolls-Royce Phantom с галереей от художницы Эстер Малангу

Сезар Хабиб (César Habib), Региональный директор Rolls-Royce Motor Cars, отвечающий за Африку и Ближний Восток, отметил:

«Я с гордостью представляю ‘The Mahlangu Phantom’ – яркий образец современного африканского искусства. «Галерея» создана, чтобы дать клиентам свободу самовыражения с помощью неординарных предметов искусства, и для нас большая честь экспонировать работы Эстер Малангу в безмятежном салоне Phantom».

Культурное наследие – центральная тема работ Эстер Малангу. Геометрические абстрактные рисунки и традиционные орнаменты в стиле ндебеле безошибочно узнаваемы. Сегодня произведения 84-летней художницы украшают крупнейшие музеи и частные коллекции по всему миру.

Малангу основала школу искусств в родной провинции Мпумаланга, где выступает наставником для молодых художников, которые пишут работы в технике ндебеле. Часть средств от продажи ‘The Mahlangu Phantom’ будет передана школе искусств и будет направлена на финансирование выставки, которая поведает восхитительную историю жизни и творчества знаменитой художницы, отметив ее вклад в развитие современного африканского искусства.Rolls-Royce Phantom с галереей от художницы Эстер Малангу

В честь выпуска этого неординарного автомобиля команда Rolls-Royce сняла короткометражный фильм, который рассказывает о ярком культурном наследии и выдающемся таланте художницы. Фильм можно посмотреть на официальном пресс-сайте марки.

На тему:

  Article "tagged" as:
PhantomRolls-RoyceЭстер Малангу
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Volkswagen на Дрезденском балу в России

Volkswagen на Дрезденском балу в России 0

Volkswagen празднует тридцатилетие своего легендарного автофургона

Volkswagen празднует тридцатилетие своего легендарного автофургона 0

Mitsubishi снизила цены на ТО в постгарантийный период

Mitsubishi снизила цены на ТО в постгарантийный период 0

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Only registered users can comment.