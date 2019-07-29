Новые модели Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC

Более маневренные и более эффектные: динамичному дуэту – зелёный свет

Аффальтербах. С помощью целого комплекса мер Mercedes-AMG фундаментально обновил свои успешные модели – внедорожник и купе GLC 43 4MATIC (расход топлива в смешанном цикле: 10,6-10,2 л/100 км; выбросы CO2 в смешанном цикле: 242-232 г/км).

Присущая AMG облицовка радиатора, новый дизайн фар, выразительная передняя часть кузова и подчёркнуто широкая задняя его часть с двумя парами круглых выхлопных патрубков делают эти модели начального уровня, дающие возможность войти в мир внедорожников Mercedes-AMG, однозначно более привлекательными.

Теперь 3,0-литровый битурбированный двигатель V6 развивает 287 кВт (390 л. с.), то есть на 17 кВт (23 л. с.) больше, чем прежде. Благодаря коробке передач с очень быстрым переключением AMG SPEEDSHIFT TCT 9G, полному приводу AMG Performance 4MATIC с распределением момента в пользу задней оси и системе регулирования маневренности AMG DYNAMICS, удалось поднять на новый уровень удовольствие от процесса вождения и управляемость автомобиля.

Новейшая версия информационно-развлекательной системы MBUX с характерными для AMG функциями и особой индикацией благодаря инновационной концепции управления вносит свой вклад в повышение повседневной практичности автомобиля. Последняя достигает новой высоты за счёт ещё большего простора для пассажиров и багажа, а также целого множества решений в области безопасности.

«Внедорожник и купе GLC 43 4MATIC в новом своём воплощении также обладают присущей AMG решёткой радиатора. Таким образом, они с первого же взгляда идентифицируются как полноценные члены нашего обширного и чрезвычайно успешного семейства автомобилей класса SUV. Среднеразмерный высокодинамичный внедорожник сочетает в себе новые экспрессивные черты дизайна с ещё более высокой мощностью, инновационной информационно-развлекательной системой MBUX, а также высокой повседневной практичностью. И, конечно же, за счёт высокой маневренности и спортивной динамики нам и в этом сегменте удаётся сдержать обещание нашего бренда – обеспечить динамику спортивного уровня», – отметил Тобиас Мёрс, председатель правления Mercedes-AMG GmbH.

Больше мощности в сочетании с экономичностью: битурбированный 3,0-литровый двигатель AMG V6

Оба – и SUV, и купе – выигрывают от повышения мощности 3,0-литрового двигателя V6 на 17 кВт (23 л. с.) до 287 кВт (390 л. с.). Максимальный крутящий момент в 520 Н∙м доступен здесь в диапазоне от 2500 до 4500 об/мин. Высокого съёма мощности удалось достичь, в том числе и за счёт усовершенствования программного обеспечения.

Два отдельных турбокомпрессора более солидного размера располагаются вблизи двигателя и отличаются чрезвычайно быстрой реакцией. Это гарантирует впечатляющие динамические характеристики: с разгоном с места до 100 км/ч и внедорожник, и купе справляются за 4,9 сек. Максимальная скорость ограничивается электроникой на отметке 250 км/ч. Опознать мощный силовой агрегат AMG можно по кожуху двигателя с красной вставкой из алюминия и логотипу AMG.

Экстерьер: облицовка решётки радиатора в духе AMG и ещё более эффектные фары

Характерная для AMG облицовка решётки радиатора с вертикальными хромированными ламелями сразу же вносит ясность: эти автомобили GLC «родом» из Аффальтербаха. Светодиодные фары головного освещения повышенной мощности в новом, более плоском дизайне подчёркивают экспрессивный характер передней части кузова. Матовые чёрные «плавники» на воздухозаборниках украшены декоративными элементами цвета «Серебристая тень» (от англ. Silver Shadow), что визуально делает автомобиль ещё более завораживающим.

При взгляде сбоку внимание на себя обращает акцентированная облицовка порогов, которая визуально опускает внедорожник и купе ближе к земле, вытягивая общий силуэт каждого из них. Также сразу в глаза бросаются аэродинамически усовершенствованные легкосплавные диски AMG 19-дюймового размера в базовой комплектации с логотипом AMG. На выбор, кроме того, предлагается ещё пять вариантов колёсных дисков размером от 19 до 21 дюйма.

На спортивную эстетику здесь указывает также эффектная задняя часть кузова с её широким бампером, диффузором и двумя парами круглых выхлопных патрубков. Здесь так же, как и спереди светодиодные задние фонари в новом дизайне формируют неповторимый, оригинальный световой «отпечаток».

Интерьер: спортивная роскошь с красными акцентами

В дизайне интерьера своё тематическое продолжение находит спортивный язык форм, присущий внешнему облику автомобиля и усиливающий ориентированность нового GLC 43 4MATIC на динамику. Среднеразмерный высокодинамичный внедорожник на серийной основе располагает спортивными сиденьями, обеспечивающими водителю и переднему пассажиру улучшенную боковую поддержку. Обивка искусственной кожей ARTICO/микрофиброй DINAMICA чёрного цвета характеризуется самобытным дизайном сидений с декоративной прострочкой красного цвета. Декоративная отделка салона матированным алюминием с продольным узором подчёркивает спортивные амбиции автомобиля.

Кроме того, и внедорожник, и купе GLC 43 4MATIC предлагают много места для пассажиров и багажа, трансформируемое пространство в салоне, богатую комплектацию системами безопасности, а также высокий уровень комфорта в продолжительных поездках. Среди дополнительных возможностей по индивидуализации новые варианты кожаной отделки салона цвета «клюквенный/чёрный» и цвета «серая магма/чёрный».

Динамичный дизайн, эргономика высочайшего уровня и интуитивное управление являются характерными атрибутами нового, устаналиваемого серийно, рулевого колеса AMG, отделанного микрофиброй DINAMICA. Руль внизу имеет уплощение и перфорацию в зоне захвата. Подрулевые переключатели передач с гальваническим покрытием делают возможным ещё более спортивный стиль вождения, позволяя переключать передачи вручную.

Доступные в качестве опции кнопки AMG для рулевого колеса позволяют очень быстро и точно управлять функциями, связанными с динамикой движения. Речь идёт о круглом поворотном переключателе с интегрированным в него дисплеем под правой спицей рулевого колеса, а также о двух вертикально ориентированных кнопках в виде цветных дисплеев с переключателями под левой спицей рулевого колеса. Благодаря эргономичному – непосредственно в зоне захвата – расположению на руле дополнительных кнопок, руки могут постоянно оставаться на рулевом колесе, и благодаря интуитивно понятной работе с этими органами управления водитель сможет постоянно смотреть на дорогу.

Управление с мгновенным откликом

Новейшая версия информационно-развлекательной системы MBUX подтверждает высокую повседневную практичность данных автомобилей и формирует ещё более тесную связь между автомобилем, водителем и пассажирами. Будь то сенсорная панель, сенсорные кнопки Touch Control на рулевом колесе, сенсорный экран, управление посредством голоса или жестов – концепция управления в автомобиле GLC 43 4MATIC в равной степени поражает своим разнообразием и своей гибкостью.

И, разумеется, здесь также присутствует передовая система голосового управления, активируемая произнесением фразы «Привет, Мерседес!». Система MBUX с помощью искусственного интеллекта распознаёт и понимает практически любые предложения, связанные с информационно-развлекательной составляющей и управлением автомобиля, даже если они формулируются иносказательно.

Водитель получает визуальную информацию через расположенную слева комбинацию приборов с диагональю 12,3 дюйма и находящийся справа дисплей с сенсорным экраном и диагональю 10,25 дюйма. Характерные для AMG стили отображения – «Классический», «Спортивный» и «Суперспорт» – делают опыт взаимодействия с автомобильными функциями непосредственным.

От комфортабельности до спортивности, от устойчивости до маневренности: пять режимов движения и AMG Dynamics

В случае внедорожника и купе GLC 43 4MATIC доступны пять режимов движения: «Скользко», «Комфорт», «Спорт», «Спорт+» и «Индивидуальный». Тем самым характер движения можно настраивать ещё более персонализировано, прикосновением пальца. Таким образом, характер автомобиля можно варьировать от экономичного и комфортабельного до экстремально спортивного. При этом изменяются такие важные параметры, как реакция двигателя, коробки передач, подвески и рулевого управления. Эти режимы движения связаны теперь с регулированием маневренности AMG DYNAMICS, благодаря чему ходовые характеристики можно настраивать ещё более дифференцировано, с учётом различных запросов и дорожных условий.

В случае высокодинамичного внедорожника под общим понятием AMG DYNAMICS объединяются функции регулирования маневренности Basic и Advanced, характер работы которых автоматически определяется выбранным режимом движения. Важные для движения параметры, как, например, пороги срабатывания системы ESP® (электронная система стабилизации) совершенно новой разработки адаптируются интеллектуальным образом, в зависимости от режима движения. Это позволяет двигаться с бóльшим диапазоном поперечной динамики при полном сохранении работоспособности системы ESP®. Нажатием кнопки водитель может переключаться между вариантами «Устойчивость» и «Маневренность».

Программа Basic работает в режимах движения «Скользко» и «Комфорт». В этом случае автомобиль GLC 43 4MATIC будет демонстрировать очень высокую устойчивость при движении с интенсивным демпфированием рысканья.

Программа Advanced активируется в режиме движения «Спорт» и «Спорт+». Устойчивость GLC 43 4MATIC остаётся в этом случае нейтрально сбалансированной. Меньшее демпфирование рысканья, более чуткий руль и повышенная маневренность поддерживают динамичные манёвры, например, при движении по извилистым шоссе.

Быстрое переключение: коробка передач AMG SPEEDSHIFT TCT 9G

В автомобилях GLC 43 4MATIC применяется отлично зарекомендовавшая себя 9-ступенчатая автоматическая коробка передач AMG SPEEDSHIFT TCT (TCT, Torque-Clutch Transmission = трансмиссия с гидротрансформаторным сцеплением), специально адаптированная к высокодинамичному движению. Будучи оптимально настроена под двигатель, она обещает свойственный автомобилям AMG резвый старт и быстрое переключение передач – причём как в автоматическом режиме, так в ручном режиме с использованием подрулевых переключателей передач. За счёт индвидуального подхода к программному обеспечению удаётся сократить время переключения передач.

Возможность переключения сразу на несколько передач вниз позволяет быстрее разгоняться во время движения по трассе, в то время как функция перегазовки, доступная в режимах «Спорт» и «Спорт+», делает процесс вождения ещё более эмоционально ярким. Кроме того, запрограммированное вмешательство системы зажигания делает возможным ещё более быстрое переключение передач, чем в других режимах. Во всех режимах начало движения осуществляется на первой передаче, позволяя всегда обеспечивать динамичный характер движения.

Оптимальное сцепление с трассой: полный привод AMG Performance 4MATIC

Применяемый на серийной основе полный привод AMG Performance 4MATIC характеризуется распределением момента в пользу задней оси – 69 % против 31 % на передней оси. Такое решение способствует более высокой динамике движения и более высоким значениям поперечного ускорения на трассе, а также повышает уровень тягового усилия при разгоне. Одноступенчатая раздаточная коробка полного привода прифланцовывается к АКП в качестве самостоятельной системы.

Адаптируется к дорожным условиям: подвеска AMG RIDE CONTROL+

AMG RIDE CONTROL+ объединяет в себе преимущества нескольких подвесок. Будучи созданной на базе пневмоподвески AIR BODY CONTROL в сочетании специальной, настроенной под AMG адаптивной системой амортизации ADS PLUS, она гарантирует как спортивную динамику, так и присущий бренду комфорт в дальних путешествиях.

Эта многокамерная пневмоподвеска работает в очень широком диапазоне между максимально комфортабельной и максимально спортивной настройками, адаптируясь к текущему уровню загрузки. За счёт пневматической регулировки дорожного просвета на обеих осях поддерживается постоянный уровень кузова, независимо от загрузки автомобиля. На высоких скоростях кузов автомобиля опускается, чтобы уменьшить аэродинамическое сопротивление и повысить устойчивость.

В серийную комплектацию входит адаптивная регулировка амортизаторов AMG RIDE CONTROL+. Эта полностью автоматическая система с электронным управлением производит адаптацию подвески каждого колеса к актуальным дорожным условиям. За счёт этого повышаются безопасность движения и плавность качения.

Характеристика амортизатора изменяется для каждого колеса индивидуально и зависит от стиля вождения, особенностей трассы и выбранного варианта настройки подвески. Так, на основе многочисленных данных, таких как информация об ускорении или скорости движения автомобиля, постоянно происходит выбор наиболее оптимальной рабочей точки амортизатора. Посредством переключателя на центральной консоли водитель может вручную переключаться между тремя различными вариантами настройки подвески «Комфорт», «Спорт» и «Спорт+», варьируя её от комфортной до спортивной.

Точная обратная связь: параметрическое рулевое управление AMG

Электромеханическое параметрическое рулевое управление отличается изменяемым передаточным отношением. Оно впечатляет точной, естественной обратной связью. С ростом скорости движения поддержка со стороны усилителя рулевого привода уменьшается, а при снижении скорости она начинает последовательно нарастать. Таким образом, при движении на низкой скорости потребуется сравнительно меньше усилий на ободе рулевого колеса, в то время как на повышенных скоростях будет сохраняться максимально возможный контроль над автомобилем. Усилитель рулевого управления работает в соответствии с выбранной настройкой AMG DYNAMICS. В варианте Advanced более непосредственно обеспечивается обратная связь с динамикой движения.

Основные характеристики: