Закрытие сезона на Mercedes-Benz Fashion Week Russia

38-й сезон Mercedes-Benz Fashion Week Russia ознаменовали показы коллекций известных дизайнеров

«Показ бренда ALEXANDR ROGOV в рамках MBFWR – это было наше лучшее шоу. Декорация, коллекция, свет, музыка, модели! Благодарю бренд Mercedes-Benz за приглашение принять участие в новом зале. Это было круто!», – поделился своими впечатлениями Александр Рогов.

«В основе нашей последней коллекции лежит переосмысление эстетики 2000-х и офисного стиля, ироничное смешение поп-культуры с элитарной», – рассказал о своей концепции автор бренда HOVANSKIE.

«Впечатления у меня только положительные, так как все прошло отлично! Если были трудности, то они быстро решались», – прокомментировала свое участие в неделе моды Леся Парамонова, дизайнер бренда LES’.

«Совместными усилиями мы сделали прекрасную сказку «1377» на подиуме в Манеже. Было волнительно и тяжело, но очень красиво и душевно в финале. Перед выходом после показа я прослезился – это были слезы счастья от осознания сделанного большого шага на пути к нашей мечте», – поделился своими эмоциями Иван Ершов, соучредитель бренда 1377.

Среди подписчиков страниц Mercedes-Benz Russia и She’s Mercedes в соцсетях были разыграны приглашения в первый ряд на показы Mercedes-Benz.

У гостей также была возможность насладиться мексиканскими блюдами, коктейлями и прохладительными напитками, которые были радушно сервированы в фуд-тракe Mercedes-Benz Sprinter.

Посетители Mercedes-Benz Fashion Week Russia смогли оценить дизайн спортивного четырёхдверного купе Mercedes-AMG GT и внедорожника GLE 300 d 4MATIC, которые по праву заняли автомобильные подиумы мероприятия.