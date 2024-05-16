70 лет со дня выхода первого мотоцикла Suzuki Colleda CO

70 лет со дня выхода первого мотоцикла Suzuki Colleda CO
16 мая 15:11 2024

Suzuki празднует 70-летие со дня выпуска своего первого полноценного мотоцикла – Colleda CO

Suzuki power free (motorized bicycle) (1952)
Suzuki Power Free (велосипед с электроприводом) (1952)

В мае 1954 года, после успешных моделей моторизованных велосипедов Power Free и Diamond Free, Suzuki представила Colleda CO — 90-кубовый мотоцикл с четырёхтактным двигателем. Название Colleda переводится с японского как «Это мотоцикл для тебя!», что отражает желание компании сделать мотоциклы доступными для широкой аудитории.

Suzuki Colleda ST 1955
Suzuki Colleda ST 1955

Colleda CO сразу проявил себя как надежный и успешный мотоцикл, выиграв гонку Mount Fuji Ascent Race через несколько месяцев после своего дебюта. Однако изменения в японском законодательстве вызвали рост популярности 125-кубовых мотоциклов, что подтолкнуло Suzuki к разработке модели Colleda COX.

Suzuki Colleda ST 1955
Suzuki Colleda ST 1955

В ходе этой работы компания также начала осваивать технологии двухтактных двигателей, которые при том же рабочем объёме имели преимущества перед четырёхтактными. Двухтактные двигатели были проще в устройстве, дешевле в производстве, обеспечивали большую мощность и крутящий момент, а также были надёжнее. Поскольку основные конкуренты использовали четырёхтактные двигатели, использование двухтактных могло выделить мотоциклы Suzuki на рынке.

Suzuki Colleda 1954
Suzuki Colleda 1954

Suzuki стремилась к инновациям, и под руководством г-на Маруямы в марте 1955 года была выпущена модель Colleda ST — «тихий, долговечный и надёжный» мотоцикл, который изменил представление о двухтактных двигателях и стал крайне популярным, прокладывая путь к дальнейшим успехам компании в мотоиндустрии.

Suzuki Colleda 1954
Suzuki Colleda 1954

Наследие Colleda CO:

  • Начало эры мотоциклов Suzuki: Colleda CO стал отправной точкой для Suzuki в её становлении ведущим мировым производителем мотоциклов.
  • Инновации и стремление к совершенству: от Colleda CO до Colleda ST, Suzuki показывала свою приверженность разработке передовых технологий и созданию высококачественных мотоциклов.
  • Доступность мотоциклов: Suzuki стремилась сделать мотоциклы доступными для всех, что нашло отражение в философии Colleda CO.

Сегодня Suzuki продолжает традиции, заложенные 70 лет назад, предлагая широкий ассортимент мотоциклов для различных потребностей и стилей езды. От легендарных спортивных моделей GSX-R до универсальных V-Strom и стильных круизеров Boulevard, компания Suzuki остается верна своему наследию инноваций.
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года amsrus.ru

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