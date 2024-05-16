70 лет со дня выхода первого мотоцикла Suzuki Colleda CO

Suzuki празднует 70-летие со дня выпуска своего первого полноценного мотоцикла – Colleda CO

Suzuki Power Free (велосипед с электроприводом) (1952)

В мае 1954 года, после успешных моделей моторизованных велосипедов Power Free и Diamond Free, Suzuki представила Colleda CO — 90-кубовый мотоцикл с четырёхтактным двигателем. Название Colleda переводится с японского как «Это мотоцикл для тебя!», что отражает желание компании сделать мотоциклы доступными для широкой аудитории.

Suzuki Colleda ST 1955

Colleda CO сразу проявил себя как надежный и успешный мотоцикл, выиграв гонку Mount Fuji Ascent Race через несколько месяцев после своего дебюта. Однако изменения в японском законодательстве вызвали рост популярности 125-кубовых мотоциклов, что подтолкнуло Suzuki к разработке модели Colleda COX.

Suzuki Colleda ST 1955

В ходе этой работы компания также начала осваивать технологии двухтактных двигателей, которые при том же рабочем объёме имели преимущества перед четырёхтактными. Двухтактные двигатели были проще в устройстве, дешевле в производстве, обеспечивали большую мощность и крутящий момент, а также были надёжнее. Поскольку основные конкуренты использовали четырёхтактные двигатели, использование двухтактных могло выделить мотоциклы Suzuki на рынке.

Suzuki Colleda 1954

Suzuki стремилась к инновациям, и под руководством г-на Маруямы в марте 1955 года была выпущена модель Colleda ST — «тихий, долговечный и надёжный» мотоцикл, который изменил представление о двухтактных двигателях и стал крайне популярным, прокладывая путь к дальнейшим успехам компании в мотоиндустрии.

Suzuki Colleda 1954

Наследие Colleda CO:

Начало эры мотоциклов Suzuki: Colleda CO стал отправной точкой для Suzuki в её становлении ведущим мировым производителем мотоциклов.

Инновации и стремление к совершенству: от Colleda CO до Colleda ST, Suzuki показывала свою приверженность разработке передовых технологий и созданию высококачественных мотоциклов.

Доступность мотоциклов: Suzuki стремилась сделать мотоциклы доступными для всех, что нашло отражение в философии Colleda CO.

Сегодня Suzuki продолжает традиции, заложенные 70 лет назад, предлагая широкий ассортимент мотоциклов для различных потребностей и стилей езды. От легендарных спортивных моделей GSX-R до универсальных V-Strom и стильных круизеров Boulevard, компания Suzuki остается верна своему наследию инноваций.