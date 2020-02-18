Ждать ли нашествия китайских автомобилей в России

“Китайцы” раскидывают сети

Автомобили из Китая, которые в свое время воспринимались как страшная угроза АвтоВАЗу, до сих пор так и не смогли заполонить российский рынок. Впрочем, спрос на продукцию китайского автопрома в последние годы медленно, но верно растет. Однако рыночная доля всех китайских марок вместе взятых по-прежнему невелика и в 2019-м составила лишь 2,5%. Тем не менее, они продолжают расширять свои дилерские сети в России, установив новый рекорд в этом направлении.

Так, продажами китайских машин сегодня занимаются 645 автосалонов, то есть почти каждый пятый дилерский центр в нашей стране (19%), подсчитали в Ассоциации “Российские автомобильные дилеры”. При этом больше других приобрел новых дилеров Haval – их количество увеличилось на 54. JAC после пятилетнего перерыва заключил дилерские контракты с 49 компаниями. У Changan прибавилось 20 дилеров, у Geely – 19, гласят данные агентства “Автостат”. Из китайских брендов, чьи дилерские сети в прошлом году сократились наиболее заметно, стоит отметить Lifan и Chery, “потерявших” 37 и 15 дилеров соответственно.

По словам коммерческого директора ГК “Автомир” Алексея Савостина, порядка 70% автосалонов, занимающихся реализацией китайских машин, полноценными дилерскими центрами назвать нельзя, так как они имеют микро-площади в 100-150 кв.м, инвестиции близкие к нулю и продают не более 15 автомобилей в месяц. Возможно, китайские бренды “раздают” сейчас дилерство “всем подряд” (за исключением марок Haval и Geely), потому что не верят в жизнеспособность своих сетей и пытаются увеличить объемы реализации через количество точек продаж.

Многие дилерские предприятия переходят на продажу китайских автомобилей, поскольку у них низкий инвестиционный порог входа, китайские производители не прихотливы к площади и расположению дилерских центров, готовы подселяться к другим брендам или соседствовать друг с другом. Последствия – слабые дилеры, слабые результаты продаж, высокая вероятность банкротств.

“Однако это не относится к маркам Geely и Haval, которые очень требовательны к своей дилерской сети и на сегодняшний день подтягиваются в принципах работы с дилерами к производителям-лидерам рынка. Лидеры китайского сегмента в нашей стране совершенно правильно смогли занять высвобождающиеся шоу-румы марки Ford, сохранив профессиональные команды продавцов, которые очень быстро переквалифицировались с продаж “Форда” на продажи марок Haval и Geely”, – отмечает Алексей Савостин.

Китайская головоломка

Действительно, в китайском сегменте произошли значительные перестановки: по итогам 2019 года в лидеры вырвался Haval, который открыл собственный завод в России и наладил на нем производство новых кроссоверов. На второе место вышла Geely, сместившая на третью строчку Chery, при этом бестселлер марки – кроссовер Atlas – впервые стал самой популярной китайской моделью в нашей стране.

Как считает генеральный директор ГК “Аларм-Моторс” Роман Слуцкий, сегодня всерьез можно рассуждать только о потенциале брендов Haval и Geely. Остальные производители отстают как минимум на три года от более-менее значительных объемов продаж.

“Что касается Geely, то стоит отметить, что завод этого китайского бренда расположен не в России, а на территории Республики Беларусь, что в сегодняшних реалиях, очевидно, накладывает дополнительные риски для роста продаж в нашей стране. Таким образом, на сегодняшний день, пожалуй, наиболее перспективным китайским брендом для российских дилеров является Haval. Думаю, что по результатам 2022 года китайским компаниям удастся преодолеть планку в 100 тыс. реализованных автомобилей, и около 50% из них придется на Haval”, – прогнозирует Роман Слуцкий.

А вот Lifan, на протяжении 8 предыдущих лет возглавлявший рейтинг продаж китайских автомобилей, в прошлом году выпал из тройки лидеров. Дело в том, что в конце 2018-го компания прекратила производство своих моделей на черкесском заводе “Дервейс” и целый год тщетно пыталась найти нового производственного партнера в России. В результате дилеры в прошлом году занимались распродажей складских остатков, однако в декабре Lifan начал поставки кроссоверов X70 из Китая, которые с января 2020-го стали доступны для покупки.

В целом же в условиях общего падения авторынка реализация машин китайских брендов по итогам 2019 года увеличилась на 10% – до 40,7 тыс. единиц. Помимо тройки лидеров китайского сегмента, рост продаж также показали Changan, FAW, DFM, JAC и Brilliance. Всего на российском рынке официально представлено порядка 15 автопроизводителей из Китая, однако почти у половины из них объемы сбыта измеряются сотнями машин в год, а поставки автомобилей производятся нерегулярно.

В связи с этим вполне можно ожидать ухода из нашей страны Zotye, у которого продажи фактически сошли на нет и практически не осталось дилеров. В то же время на российском рынке продолжают появляться новые игроки из Китая. Так, в конце 2019-го начала продажи автомобилей в России компания GAC, а осенью нынешнего года на наш рынок выйдет новый суббренд от Chery – Exeed.

По оценкам Алексея Савостина, в 2020 году бренды Haval и Geely укрепят свои позиции, увеличив объемы продаж как минимум на 50%. Остальные китайские бренды в нынешнем году могут показывать впечатляющие проценты роста, но в количественных показателях вряд ли кто-то из них превысит 6 тыс. машин. Не станет исключением и бывший лидер китайского сегмента Lifan, который, несмотря на возобновление поставок автомобилей в Россию, скорее всего, не сможет восстановить свои позиции.

“Масштабный выход автопроизводителей из Китая на российский рынок приведет к тому, что в течение 5-10 лет китайские бренды начнут конкурировать между собой. В итоге в России останется 3-4 локализованных представителя, которые займут свои 10-15% рынка”, – полагает руководитель по работе с ключевыми клиентами ГК “АвтоСпецЦентр” Александр Захаров.

Набивают себе цену

Стоит отметить, что автопроизводители из Китая, которые в свое время пришли на российский рынок с дешевыми легковыми моделями, в последние годы массово переключились на более дорогие кроссоверы. Так, в шоу-румах таких марок как Haval, Chery, FAW, Dongfeng и Changan сегодня представлены исключительно автомобили класса SUV. Однако даже у тех немногочисленных китайских автопроизводителей, которые от легковушек не отказались, на сегмент SUV приходится более 90% продаж. Показательно, что в 2019 году эта доля достигла рекордных 94% в общем объеме реализации “китаемобилей” в нашей стране, согласно оценкам “Автостата”.

Впрочем, по словам дилеров, китайцы устремились в сегмент SUV не столько из-за набирающей обороты кроссоверомании в нашей стране, а сколько из желания выбраться из убытков на российском рынке, освоив более высокомаржинальную нишу. В самих китайских автоконцернах отмечают, что делают ставку на SUV, поскольку это является частью их глобальной продуктовой стратегии в целом, и в самом Китае популярность данного класса автомобилей также растет бурными темпами.

“С момента появления китайских автомобилей на российском рынке мы постоянно слышим: “Да они порвут рынок, вспомните “корейцев” и “японцев”, над ними тоже все смеялись”. Однако этого пока не произошло. Среди главных вопросов к китайским автомобилям остается проблема безопасности, ведь в Китае требования по безопасности не столь строгие, как на европейском рынке. Качество сборки китайских машин сильно улучшилось, но на сегодняшний день еще не сравнялось с корейскими, японскими и европейскими производителями. Кроме того, стоит учитывать потери при перепродаже автомобиля на вторичном рынке: через 2-3 года эксплуатации машины китайских брендов теряют серьезную часть своей стоимости, в том числе и из-за репутации марки”, – рассуждает коммерческий директор холдинга “ТрансТехСервис” Тимур Валиуллин. В то же время по уровню оснащения китайские автомобили не уступают корейским и японским конкурентам, и зачастую превосходят их. При этом у них доступный ценник: даже традиционно доступные машины из Кореи продаются значительно дороже. К преимуществам китайских автомобилей можно также отнести их привлекательный дизайн и полную адаптацию к использованию в России, продолжает Тимур Валиуллин.

По его мнению, хоть китайские автопроизводители и не стремятся идти своим путем, а используют разработки других мировых компаний, на выходе у них получается достойный и востребованный продукт.

Сообщает Российская газета