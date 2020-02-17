Новый Land Rover Defender в фильме «Не время умирать»

Land Rover представляет эксклюзивный ролик к фильму о Джеймсе Бонде «Не время умирать», в котором новый Defender преодолевает тридцатиметровое расстояние в полете и демонстрирует выдающиеся внедорожные возможности, пересекая реки, заболоченные поля и леса на максимальной скорости

Над сценами погони в фильме «Не время умирать» работали постановщик трюков Ли Моррисон (Lee Morrison) и разработчик спецэффектов и обладатель премии «Оскар» Крис Корбулд (Chris Corbould).

Ник Коллинз (Nick Collins), директор модельной линейки Land Rover Defender:

«Defender проходил невероятно сложные испытания на прочность и выносливость по новым стандартам, включая прыжок с моста, которые позволили команде по постановке трюков понять, что необходимо доработать в текущей модификации автомобиля для съемки в фильме, не внося при этом изменения в конструкцию кузова, за исключением установки каркаса безопасности».

К съемкам сцен погони в фильме «Не время умирать» была также привлечена профессиональная британская автогонщица и каскадер Джессика Хокинс, которую Ли Моррисон пригласил после удачного выступления в женской серии Формулы 3.

В процессе разработки версии Defender, которая задействована в фильме, команда дизайнеров Land Rover тесно сотрудничала с постановщиком спецэффектов Крисом Корбулдом. Автомобиль, созданный на основе версии Defender X, в цвете Santorini Black с черными 20-дюймовыми колесными дисками и специальными внедорожными шинами стал первым Defender, сошедшим с конвейера нового завода Jaguar Land Rover в Нитре, Словакия.

Сотрудничество крупнейшего автопроизводителя Великобритании и EON Production в рамках производства фильмов о Джеймсе Бонде началось еще в 1983 году, когда Range Rover с открытым верхом появился в ленте «Осьминожка».

В новом фильме задействованы самые выдающиеся автомобили Land Rover. Наряду с 10 новыми Defender в фильме «Не время умирать» зрители увидят Range Rover Sport SVR, Land Rover Series III и Range Rover Classic.