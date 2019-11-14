Volkswagen Коммерческие автомобили поддержит сбор средств в поддержку детского хосписа

Для гостей события будут предоставлены модели Caravelle для бесплатных трансферов, а победителям розыгрыша призов дополнительный подарок – модель Multivan с водителем на уикенд

В воскресенье в отеле «Балчуг Кемпински Москва» пройдет седьмая Благотворительная Барахолка проекта «Делись добром, Москва!». 100% собранных средств будут переданы в фонд «Дом с маяком» в пользу подопечных детского хосписа.

Уже во второй раз этот благотворительный проект поддержит марка Volkswagen Коммерческие автомобили – в качестве официального автомобильного партнера. Гостям события будет предоставлен бесплатный трансфер на модели Volkswagen Caravelle от отеля «Балчуг Кемпински» до метро Третьяковская.

В рамках проекта пройдут: благотворительный аукцион, мастер-классы от визажистов и развлекательная программа со звездами российского театра, кино и шоу бизнеса. За пожертвование можно будет приобрести одежду, украшения, аксессуары. Свои сыры для фуд-маркета представят DolceLatte и Олег Сирота. Также, во время мероприятия можно будет попробовать хлеб из пекарни «Профессор Пуф», и ароматный напиток от кофейни Camera Obscura. Среди 50 партнеров проекта такие яркие имена как Bosco di Ciliegi, De’Longhi, Swarovski и другие.

Кроме того, барахолка проведет для гостей благотворительный розыгрыш призов. Среди главных наград – уикенд на двоих в номере с видом на Кремль в отеле «Балчуг Кемпински Москва». Volkswagen Коммерческие автомобили, в свою очередь, подготовил свой дополнительный подарок: победитель получит в свое

распоряжение модель Multivan с водителем в качестве персонального трансфера на все выходные.