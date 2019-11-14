Volkswagen Коммерческие автомобили поддержит сбор средств в поддержку детского хосписа

Volkswagen Коммерческие автомобили поддержит сбор средств в поддержку детского хосписа
Ноябрь 14 08:11 2019

Для гостей события будут предоставлены модели Caravelle для бесплатных трансферов, а победителям розыгрыша призов дополнительный подарок – модель Multivan с водителем на уикенд

В воскресенье в отеле «Балчуг Кемпински Москва» пройдет седьмая Благотворительная Барахолка проекта «Делись добром, Москва!». 100% собранных средств будут переданы в фонд «Дом с маяком» в пользу подопечных детского хосписа.

Уже во второй раз этот благотворительный проект поддержит марка Volkswagen Коммерческие автомобили – в качестве официального автомобильного партнера. Гостям события будет предоставлен бесплатный трансфер на модели Volkswagen Caravelle от отеля «Балчуг Кемпински» до метро Третьяковская.

Отель Балчуг Кемпински

Отель Балчуг Кемпински, Москва. Место проведения Благотворительной Барахолки

В рамках проекта пройдут: благотворительный аукцион, мастер-классы от визажистов и развлекательная программа со звездами российского театра, кино и шоу бизнеса. За пожертвование можно будет приобрести одежду, украшения, аксессуары. Свои сыры для фуд-маркета представят DolceLatte и Олег Сирота. Также, во время мероприятия можно будет попробовать хлеб из пекарни «Профессор Пуф», и ароматный напиток от кофейни Camera Obscura. Среди 50 партнеров проекта такие яркие имена как Bosco di Ciliegi, De’Longhi, Swarovski и другие.

Кроме того, барахолка проведет для гостей благотворительный розыгрыш призов. Среди главных наград – уикенд на двоих в номере с видом на Кремль в отеле «Балчуг Кемпински Москва». Volkswagen Коммерческие автомобили, в свою очередь, подготовил свой дополнительный подарок: победитель получит в свое
распоряжение модель Multivan с водителем в качестве персонального трансфера на все выходные.

Volkswagen Caravelle

Volkswagen Caravelle

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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