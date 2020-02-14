Закон об изменении тарифов ОСАГО включили в весеннюю сессию Госдумы

Комитет Госдумы по финансовому рынку запустил процедуру рассмотрения законопроекта об ОСАГО в части изменения подходов к ценообразованию. Первое чтение запланировано на март 2020 года

В комитете уточнили, что вплоть до 2 марта принимают отзывы, предложения и замечания к документу. Поправки к закону об ОСАГО предполагают введение более индивидуального тарифа.

Текущее предложение появилось в конце прошлого года. Его внесли депутаты во главе с руководителем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Новый документ пришел на замену правительственному законопроекту. Их отличия, например, в том, что изначально предполагалось отказаться от коэффициентов территории и мощности двигателя. Также были планы постепенно расширить тарифный коридор, в рамках которого страховщики устанавливают тарифы, увеличить выплаты за причинение вреда жизни и здоровью с 500 тысяч до 2 млн рублей. Но в результате от всего этого на текущем этапе реформы отказались. Вариант депутатов стал более мягким. Так, основным нововведением станет поправка, разрешающая страховым компаниям варьировать тариф в зависимости от наличия у водителя грубых нарушений ПДД. Предполагается, что к вопросу об увеличении лимита выплат за вред жизни, а также отмене коэффициентов мощности двигателя и территории законодатели вернутся позже.

«Система ОСАГО готова к продолжению движения к индивидуализации, переходу к гибкому ценообразованию, которое будет зависеть от особенностей конкретного водителя. На этом пути предстоит сделать ещё много шагов. Текущие поправки – это только начало», – считает координатор движения «Синие ведерки» Пётр Шкуматов. – «На мой взгляд правительственный вариант законопроекта, подготовленный Минфином и Центральным Банком, был более адекватным. Депутатское предложение – это лишь затягивание неизбежного процесса индивидуализации обязательного автострахования». «После дискуссии в парламенте, обсуждения в администрации президента и с Банком России пришли к мнению, что расширение тарифного коридора и повышение страхового возмещения до 2 миллионов рублей может привести к существенному росту тарифов», – заявил глава думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков.

По его словам, индивидуализация тарифов с учетом соблюдения ПДД, количества дорожно-транспортных происшествий, иных критериев, характеризующих водителя – это главное, что должно обеспечить справедливость в тарифообразовании.

Изменения в закон должны учитывать интересы потребителя, а граждане поддерживают концепцию индивидуальных тарифов. Так считает руководитель проекта ОНФ «За права заёмщиков» Евгения Лазарева.

«По данным нашего опроса, 90% респондентов считают, что стоимость ОСАГО должна напрямую зависеть от поведения водителя на дороге. При этом 64,8% опрошенных готовы заплатить за полис на тысячу рублей больше, чтобы в случае наступления последствий при ДТП была возможность получить возмещение в размере двух миллионов рублей на восстановление здоровья и реабилитацию. Более 68% автомобилистов поддерживают отмену коэффициентов территории и мощности, и 31,8% – нет».

По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), за год, прошедший с начала реформы по индивидуализации тарифов по ОСАГО, средняя цена полиса обязательной «автогражданки» снизилась на 5%. Причем снижение средней стоимости ОСАГО зафиксировано в 74 регионах РФ, в которых проживает более 95% всех автовладельцев страны.