У парка проката автомобилей Avis новый партнер

В рамках миссии по внедрению фундаментальных изменений в прокат автомобилей Avis Budget Group, Inc. (NASDAQ: CAR) объявляет о начале сотрудничества с Ford Commercial Solutions

В рамках партнерства Ford Motor Company обеспечит подключение примерно 14 000 машин бренда к парку Avis Budget Group. Такое объединение Avis и Ford не только позволит клиентам оптимизировать управление арендой автомобиля с помощью мобильного приложения Avis, но и в целом станет важной вехой в сфере развития технологий подключенных машин. Помимо таких базовых функций, как выбор желаемого типа автомобиля, повышения уровня обслуживания и продления срока аренды со своего телефона, возврат арендованного автомобиля теперь также будет осуществляться автоматически с помощью подключенных технологий.

Помимо нововведений, позволяющих расширить функционал приложения Avis, подключенные автомобили Ford будут аккумулировать и предоставлять ценные телеметрические данные в режиме реального времени, в том числе информацию о пробеге, уровне топлива и состоянии машины. Это ускорит время и повысит уровень обслуживания для клиентов, т.к. менеджеры по работе с парком Avis Budget Group смогут быстрее обрабатывать нужную информацию.

Ford Commercial Solutions предлагает встроенное телематическое оборудование, которое позволит Avis Budget Group проще и эффективнее подключать автомобили, при этом снижая привычные затраты и сложность внедрения решений для вторичного рынка. К концу 2019 года ожидается подключение более 4 000 автомобилей Ford из парка Avis Budget Group, а к концу 2020 года подключат еще 10 000 машин.

Для подключения встроенного телематического оборудования Ford Commercial Solutions использует Облако транспортной мобильности (Transportation Mobility Cloud, TMC), разработку компании Autonomic. Это открытая платформа, которая обеспечивает безопасное и надежное управление потоком информации между встроенными модемами в автомобилях. Благодаря такому партнерству Ford Data Services получает максимальную пользу из встроенных в автомобили Ford подключенных технологий и передает данные в TMC непосредственно от машин без необходимости применения дополнительных сторонних устройств. Это также позволяет избежать простоя, связанного с управлением или установкой оборудования. Затем данные без каких-либо сложностей передаются либо во внутреннюю ИТ-систему владельца парка, либо на телематическое оборудование с помощью TMC – это позволяет компаниям легко получать доступ к ценной информации, которая может улучшить их работу и клиентский опыт в целом.

«Партнерство Ford Data Services и TMC обеспечивает подключенность всего автопарка в режиме реального времени, что позволяет нам получать новые данные и важную аналитическую информацию. Подобная аналитика повышает эффективность повседневных процессов для наших партнеров и их клиентов, — говорит Дейв Патак (Dave Phatak), директор Ford Commercial Solutions в Европе. – Мы очень рады сотрудничеству с Avis Budget Group, ведь эта компания так же, как и мы, нацелена на полное подключение автомобильного парка. В наших планах обеспечить стопроцентную подключенность новых автомобилей в Европе к концу 2020 года».

Главная цель подразделения Ford Smart Mobility LLC, Ford Commercial Solutions – обеспечить повышение эффективности работы парков автомобилей, предлагая им данные уровня OEM (original equipment manufacturer или оригинальный производитель оборудования), проверенные инженерами Ford – например, информацию о расходе топлива и данные о состоянии автомобиля.