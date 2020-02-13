90-летняя жительница Актобе разъезжает по городу за рулем «Лады Приоры» Диапазон

Матрена Зайдулина, известная актюбинцам как баба Мотя, на днях отметила 90-летие. Она ездит за рулем любимой «Приоры», лечится травами, а летом занимается дачей и продает на рынке собранный урожай, передает ИА «NewTimes» со ссылкой на diapazon.kz

Впервые о старейшей автолюбительнице города, чей стаж вождения уже превышает 60 лет, актюбинцы узнали 14 лет назад, тогда бабушка колесила на красной «шестерке», которую сама пригнала из Москвы в 1985 году.

Матрена Зайдулина в далеком 1956 году с мужем переехала в Актюбинск. Вместе они пригнали из Москвы свою первую машину — «Жигули».

Ее супруг работал водителем, она устроилась кондуктором. В семье родилось трое детей, и, чтобы хватало времени на их воспитание, баба Мотя пошла работать дворником.

Когда Матрена Зайдулина похоронила мужа, она поступила в автошколу, получила права, и, чтобы прокормить семью в тяжелые 90-е, ей пришлось подрабатывать водителем такси.

«К технике у меня всегда была любовь, после войны я даже работала на тракторе. Сейчас я зимой стараюсь не ездить, потому что опасно, гололед. Если нужно в магазин, на рынок или еще куда-то, добираюсь на автобусе. А вот летом почти каждый день на дачу езжу только на машине», – рассказала Матрена Зайдулина.

Баба Мотя подчеркнула, что скоро истекает срок водительских прав, и она собирается получать новые.

Поклонница «вазовских» машин последнюю «Ладу Приору» купила в 2010 году из автосалона на свои честно заработанные деньги.

Она сама может устранить мелкие поломки, поменять колесо и за все время вождения ни разу не попадала в аварии.

«Я люблю ездить, без руля у меня душа болит. И работать тоже люблю, для меня работа – это здоровье. С весны по осень я постоянно на даче, сама все сажаю и поливаю. А после собираю фрукты, овощи, ягоды и продаю их на рынке, там меня уже все знают», — говорит баба Мотя.

По словам жительницы Актобе, в больницы она не ходит, лекарства не пьет.

«Лечусь сама и только народными средствами, вон у меня во дворе сколько лечебных трав растет! Собираю их и готовлю полезные снадобья», – призналась Матрена Зайдулина.

Источник NewTimes.