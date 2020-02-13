90-летняя жительница Актобе разъезжает по городу за рулем «Лады Приоры»

Диапазон
Впервые о старейшей автолюбительнице города, чей стаж вождения уже превышает 60 лет, актюбинцы узнали 14 лет назад, тогда бабушка колесила на красной «шестерке», которую сама пригнала из Москвы в 1985 году.
Матрена Зайдулина в далеком 1956 году с мужем переехала в Актюбинск. Вместе они пригнали из Москвы свою первую машину — «Жигули».
Ее супруг работал водителем, она устроилась кондуктором. В семье родилось трое детей, и, чтобы хватало времени на их воспитание, баба Мотя пошла работать дворником.
Когда Матрена Зайдулина похоронила мужа, она поступила в автошколу, получила права, и, чтобы прокормить семью в тяжелые 90-е, ей пришлось подрабатывать водителем такси.
«К технике у меня всегда была любовь, после войны я даже работала на тракторе. Сейчас я зимой стараюсь не ездить, потому что опасно, гололед. Если нужно в магазин, на рынок или еще куда-то, добираюсь на автобусе. А вот летом почти каждый день на дачу езжу только на машине», – рассказала Матрена Зайдулина.
Баба Мотя подчеркнула, что скоро истекает срок водительских прав, и она собирается получать новые.
Поклонница «вазовских» машин последнюю «Ладу Приору» купила в 2010 году из автосалона на свои честно заработанные деньги.
Она сама может устранить мелкие поломки, поменять колесо и за все время вождения ни разу не попадала в аварии.
«Я люблю ездить, без руля у меня душа болит. И работать тоже люблю, для меня работа – это здоровье. С весны по осень я постоянно на даче, сама все сажаю и поливаю. А после собираю фрукты, овощи, ягоды и продаю их на рынке, там меня уже все знают», — говорит баба Мотя.
По словам жительницы Актобе, в больницы она не ходит, лекарства не пьет.
«Лечусь сама и только народными средствами, вон у меня во дворе сколько лечебных трав растет! Собираю их и готовлю полезные снадобья», – призналась Матрена Зайдулина.
Фото: diapazon.kz
Источник NewTimes.
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