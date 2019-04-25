Стартуют продажи Renault Kaptur 2019

Стартуют продажи Renault Kaptur 2019
Апрель 25 19:03 2019

Renault Россия объявляет о старте продаж Renault Kaptur 2019 модельного года в официальной дилерской сети и в онлайн-шоуруме.

Начиная с базовой комплектации Life, Renault Kaptur 2019 получил новую аудиосистему Radio Connect и возможность ее синхронизации с функциональным приложением для смартфона R&GO. Также впервые на Renault Kaptur 2019 будут доступны полностью автоматические складывающиеся боковые зеркала.

Учитывая высокий спрос на Kaptur Play c мультимедийной системой на платформе Яндекс.Авто, Renault Россия расширяет свое предложение и теперь предлагает это мультимедийное решение в качестве опции для версий Style и Extreme по цене 30 990 рублей.

Несмотря на улучшения, коснувшиеся всех комплектаций, цены на Renault Kaptur 2019 модельного года остались без изменений и стартуют от 944 000 рублей за версию с 1,6-литровым двигателем в паре с механической коробкой передач.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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