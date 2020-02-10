Skoda представляет первые изображения новой Octavia RS iV

Skoda представляет первые изображения новой Octavia RS iV
10 февраля 12:11 2020
  • Официальные дизайнерские эскизы демонстрируют спортивный внешний вид OCTAVIA RS четвертого поколения
  • Первая plug-in гибридная SKODA семейства RS сочетает в себе динамику и экологичность
  • Спортивные детали экстерьера подчеркивают динамичный дизайн модели

SKODA представляет 3 официальных дизайнерских эскиза новой OCTAVIA RS iV, мировая премьера которой состоится 3 марта на международном автосалоне в Женеве

Отличительной особенностью модели RS являются черные детали экстерьера, которые подчеркивают динамичный дизайн и элегантные пропорции подросшего в размерах бестселлера SKODA. Будучи первой SKODA RS с plug-in гибридной силовой установкой, новая OCTAVIA RS iV сочетает практичность и универсальность семейного автомобиля со спортивной динамикой и экологичностью.

Спустя 20 лет после дебюта первой OCTAVIA RS новая SKODA OCTAVIA RS iV готова открыть следующую главу в легендарной истории успеха. Версия RS в модельном ряду OCTAVIA пользуется большой популярностью: на ключевых европейских рынках марки – в Германии, Швейцарии и Великобритании. Каждая пятая OCTAVIA там продается именно в таком исполнении. Клиенты марки высоко ценят эту модель за сочетание просторного салона, практичности и спортивной динамики. Оснащенная plug-in гибридной силовой установкой суммарной мощностью 245 л.с. (180 кВт) новая OCTAVIA RS iV также отличается высокой экономичностью и низким уровнем выбросов CO2.Skoda представляет первые изображения новой Octavia RS iV Skoda представляет первые изображения новой Octavia RS iV

Дизайнерские эскизы раскрывают облик OCTAVIA RS iV в кузове лифтбек и динамичном варианте универсала COMBI. Выразительными деталями экстерьера являются черная решетка радиатора и спортивный передний бампер с крупными воздухозаборниками и характерной черной отделкой. Крупные легкосплавные колесные диски, диффузоры спереди и сзади, спойлеры на задней двери лифтбека или кромке крыши универсала также подчеркивают динамичный характер новой SKODA OCTAVIA RS iV.

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OctaviaRSSkodaчетвертое поколение
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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