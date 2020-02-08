УАЗ стал спонсором чилийского футбольного клуба

Латиноамериканский дистрибьютор УАЗ стал официальным спонсором футбольной команды «Палестино» – игроки чилийского клуба будут выходить на поле в форме с логотипом ульяновского бренда

Накал эмоций, безудержный азарт на трибунах – техничность, легкость и элегантность, приводящие в восторг болельщиков, на поле. Футбол в Южной Америке вообще и в Чили в частности больше чем футбол – игра, ставшая в регионе фактически религией, всегда отличалась своими страстью и неповторимым стилем. Отныне игроки профессиональной команды высшего чилийского дивизиона будут выходить на поле в форме с логотипом УАЗ.

Дистрибьютор ульяновской марки в Республике Чили, компания «Inversiones UAZ Chile» стала официальным спонсором старейшего футбольного клуба страны – «Палестино». Помимо финансовой поддержки спонсорский пакет предусматривает возможность предоставления членам команды внедорожников УАЗ в личное пользование.

По словам руководителя отдела продаж УАЗ в странах Америки Сергея Дорохова, этот шаг станет важным эпизодом в жизни российского бренда за рубежом.