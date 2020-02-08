УАЗ стал спонсором чилийского футбольного клуба

Накал эмоций, безудержный азарт на трибунах – техничность, легкость и элегантность, приводящие в восторг болельщиков, на поле. Футбол в Южной Америке вообще и в Чили в частности больше чем футбол – игра, ставшая в регионе фактически религией, всегда отличалась своими страстью и неповторимым стилем. Отныне игроки профессиональной команды высшего чилийского дивизиона будут выходить на поле в форме с логотипом УАЗ.
Дистрибьютор ульяновской марки в Республике Чили, компания «Inversiones UAZ Chile» стала официальным спонсором старейшего футбольного клуба страны – «Палестино». Помимо финансовой поддержки спонсорский пакет предусматривает возможность предоставления членам команды внедорожников УАЗ в личное пользование.
По словам руководителя отдела продаж УАЗ в странах Америки Сергея Дорохова, этот шаг станет важным эпизодом в жизни российского бренда за рубежом.
«Мы стоим на пороге нового этапа развития партнерских отношений. В прошлом году в Чили завершились сертификационные испытания УАЗ Хантер, обеспечившие нашим внедорожникам доступ на дороги общего пользования, – участники местного offroad-клуба фанатов УАЗ уже устраивают систематические внедорожные мероприятия. В 2020-м мы расширим представленный в Республике модельный ряд и откроем несколько новых дилерских центров. Я уверен, что спонсорство именитого футбольного клуба с богатейшей историей позволит не только значительно улучшить реноме чилийской команды, но и укрепить позиции бренда на южноамериканском рынке в целом», – прокомментировал событие менеджер компании.
C 2014 года www.amsrus.ru
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