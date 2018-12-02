В Госдуме предложили ставить в такси камеры для съемки дороги и салона

В Госдуме предложили ставить в такси камеры для съемки дороги и салона
Декабрь 02 15:06 2018

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил МВД обязать агрегаторы устанавливать в салонах такси по две камеры видеорегистрации для съемки дороги и салона машины, парламентарий разрабатывает соответствующий законопроект

«В данный момент мной прорабатывается законопроект об обязательном наличии двух видеорегистраторов (один, направленный в салон, второй – на дорогу — источник) в автомобилях, получающих информационные услуги от агрегатора, таких как «Яндекс. Такси», Uber и тому подобные, с возложением ответственности именно на агрегатора за неисполнение данного требования», — пишет Власов в письме начальнику главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаилу Черникову.

Политик отмечает, что в настоящее время во всем мире активно развивается тенденция на использование мобильных приложений в качестве способа заказа такси.

«Это привело к значительному понижению стоимости услуг такси и, следовательно, более высокому спросу со стороны потребителей. Однако такой высокий спрос привел к общему снижению качества оказываемых услуг по перевозке. Уровень водительского стажа водителя такси резко упал. Из профессиональных перевозчиков такси превратилось в полудилетантское сообщество. Общий уровень аварийности с участием такси увеличился», — считает Власов.

Депутат также отмечает, что профессиональные участники рынка жалуются на убыточность своего бизнеса, так как, выполняя требования о постоянном контроле за состоянием здоровья водителя перед выездом и за состоянием транспортного средства, таксопарки несут большие расходы.

«В то же время агрегаторы, заявляя, что предоставляют лишь информационные услуги, несмотря на то, что они устанавливают тарифы, фактически снимают с себя ответственность за оказание услуг по перевозке перед населением… Прошу вас дать свою оценку данной инициативе и распорядиться проанализировать возможность ее реализации», — заключил политик.

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AMSRUS
AMSRUS

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1 Comment

  1. Sergey Dolin
    Декабрь 02, 15:16 #1 Sergey Dolin

    добиться от полицейских работы отчаялись значит даже эти.

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