Росреестр предложил создать государственный аналог «Яндекс.Карт»

В ведомстве считают, что существующие открытые сервисы не обеспечивают необходимую точность

С идеей создания государственного геоинформационного сервиса выступил Фёдор Шкуров, советник директора по цифровому развитию Федерального научно-технического центра геодезии, картографии и ИПД Росреестра. Включение геоинформационных данных и технологий в нацпрограмму «Цифровая экономика» по мнению Шкурова «позволит сконцентрировать меры господдержки» и «выполнить поручение президента об импортозамещении геоинформационных технологий».

В Росреестре отмечают, что открытые картографические сервисы не гарантируют необходимую юридическую точность и их нельзя использовать при решении важных государственных задач. Вероятно, одной из таких задач является предстоящая Всероссийская перепись населения, запланированная на октябрь 2020 года. Ранее глава Росстата рассказывал, что переписчики будут пользоваться российскими планшетами со специальным софтом.

Пользователь некоммерческого картографического проекта OpenStreetMap Илья Зверев в своём блоге рассказал о большом количестве правок, нарушающих правила проекта. Эти правки предположительно совершались сотрудниками местных региональных администраций и «Ростелекома», а информация для них бралась из закрытой карты Росреестра.

В сообществе считают, что правки адресов делают специально к Всероссийской переписи населения, а карты OpenStreetMap были выбраны как бесплатный инструмент ориентирования, который поможет переписчикам находить нужные адреса. Карты Росреестра, в отличие от OpenStreetMap, не предназначены для ориентации на местности, а данные из них ведомство распространяет на платной основе.

По материалам TJ.