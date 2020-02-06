Акции Tesla полетели вниз

После двух дней рекордного роста акции американского автопроизводителя Tesla полетели вниз

Падение достигало 15 процентов, после небольшой коррекции оно продолжилось. Бумаги упали на 14 процентов, свидетельствуют данные биржи.

Стоимость одной акции составляет 763,5 доллара. Накануне, 4 февраля, торги стартовали с 780 долларов, суточный рост увеличил состояние основателя компании Илона Маска на 3,8 миллиарда долларов.

Причиной роста с начала года стали сразу несколько факторов. Среди них —открытие первой фабрики в Китае и отчет на прошлой неделе, в котором говорилось о сокращении по итогам 2019 года чистого убытка на 12 процентов, росте выручки на 14,5 процента и рекордных поставках автомобилей.

Позитива в понедельник, 3 февраля, добавило сообщение японской компании Panasonic о первой прибыли в совместном предприятии, которое занимается производством аккумуляторов.

Аналитики ожидали, что столь значительный рост сменится столь же крупным падением. Поводом для него в среду, 5 февраля, стало сообщение компании о проблемах из-за китайского коронавируса — Tesla пришлось отложить продажи в Китае, которые изначально были запланированы на начало февраля.

Источник Lenta.RU.