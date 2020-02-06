Акции Tesla полетели вниз

Падение достигало 15 процентов, после небольшой коррекции оно продолжилось. Бумаги упали на 14 процентов, свидетельствуют данные биржи.
Стоимость одной акции составляет 763,5 доллара. Накануне, 4 февраля, торги стартовали с 780 долларов, суточный рост увеличил состояние основателя компании Илона Маска на 3,8 миллиарда долларов.
Причиной роста с начала года стали сразу несколько факторов. Среди них —открытие первой фабрики в Китае и отчет на прошлой неделе, в котором говорилось о сокращении по итогам 2019 года чистого убытка на 12 процентов, росте выручки на 14,5 процента и рекордных поставках автомобилей.
Позитива в понедельник, 3 февраля, добавило сообщение японской компании Panasonic о первой прибыли в совместном предприятии, которое занимается производством аккумуляторов.
Аналитики ожидали, что столь значительный рост сменится столь же крупным падением. Поводом для него в среду, 5 февраля, стало сообщение компании о проблемах из-за китайского коронавируса — Tesla пришлось отложить продажи в Китае, которые изначально были запланированы на начало февраля.
Источник Lenta.RU.
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