На продажу выставили роскошный “дом на колесах” 1970 года выпуска

Уникальный автодом 1970 года с роскошным внутренним убранством продается в Америке

В Америке продается уникальный автодом 1970 года выпуска. Оборудован он в полуприцепе, а тягачом служит Ford C900, сообщает “ТопЖыр”.

Внутреннее убранство, конечно, впечатляет. Стиль интерьера несколько устарел, хотя по меркам 70-х гг. он выглядит роскошно – тут имеются и кафель в отделке, и деревянная мебель, и яркие кожаные диваны, как в американских кафе.

Оснащение включает кухню с газовой плитой и раковиной, полноценный санузел (а не маленькая кабинка) и несколько спальных мест. Есть даже гостиная с телевизором.

Купить такой моторхоум можно за 39 500 долларов. Цена не такая уж и высокая, хотя он довольно-таки потрепанный и требует реставрации.

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