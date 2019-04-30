На продажу выставили роскошный “дом на колесах” 1970 года выпуска

На продажу выставили роскошный “дом на колесах” 1970 года выпуска
Апрель 30 21:08 2019

Уникальный автодом 1970 года  с роскошным внутренним убранством продается в Америке

В Америке продается уникальный автодом 1970 года выпуска. Оборудован он в полуприцепе, а тягачом служит Ford C900, сообщает “ТопЖыр”.

автодом 1970 г

Внутреннее убранство, конечно, впечатляет. Стиль интерьера несколько устарел, хотя по меркам 70-х гг. он выглядит роскошно – тут имеются и кафель в отделке, и деревянная мебель, и яркие кожаные диваны, как в американских кафе.

автодом 1970 г 3

Оснащение включает кухню с газовой плитой и раковиной, полноценный санузел (а не маленькая кабинка) и несколько спальных мест. Есть даже гостиная с телевизором.

автодом 1970 г 1

Купить такой моторхоум можно за 39 500 долларов. Цена не такая уж и высокая, хотя он довольно-таки потрепанный и требует реставрации.

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AMSRUS
AMSRUS

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