С конвейера завода в Елабуге сошел юбилейный 80-тысячный Ford Transit

Сотрудники завода Ford Sollers в Елабуге торжественно встретили юбилейный 80-тысячный автомобиль модели Transit, сошедший с конвейера в насыщенном цвете «Deep Impact Blue»

Модель Transit занимает особое место в российской истории бренда. Именно эти легкие коммерческие автомобили первыми встали на конвейер елабужского завода в начале 2012 года одновременно со стартом операционной деятельности компании Ford Sollers в России. С апреля 2015 года автомобиль производится по технологии полного цикла со сваркой, окраской и сборкой. В сентябре 2019 года Ford Transit получил ряд улучшений, включающих обновлённые сиденья, новую цветовую палитру деталей экстерьера и отделки салона. Дополнительное усиление кузова было достигнуто модернизацией его несущей конструкции и замков дверей. В производстве Ford Transit используется высокопрочная сталь. На кузов автомобиля предоставляется 12-летняя гарантия от сквозной коррозии.

Юбилейный микроавтобус Transit оснащается дизельным двигателем Duratorq 2,2 л мощностью 125 л.с. и 6-ступенчатой МКП с приводом на переднюю ось. Ford Transit Комби М1 имеет 8 пассажирских мест помимо места водителя. Для управления достаточно иметь водительские права категории B. Перечень опций комфорта включает кондиционер, подогревы сидений водителя и пассажира, магнитола с управлением на руле, круиз-контроль, передние и задние парктроники. В стандартное оснащение микроавтобуса входят системы ABS, ESP и другие электронные помощники водителю, подушки безопасности водителя и переднего пассажира, электрообогрев зеркал заднего вида и лобового стекла.

На сегодняшний день семейство моделей Ford Transit представляет собой линейку грузовых, пассажирских и специальных автомобилей со всеми типами привода, несколькими вариантами длины колесной базы и высоты крыши. Базовые версии Ford Transit, а также автомобили специального и социального назначения на его базе насчитывают совместно более 55 вариантов, и их количество продолжает увеличиваться.