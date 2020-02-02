15 популярных лекарств, за которые лишают прав

15 популярных лекарств, за которые лишают прав
02 февраля 20:11 2020

Медицинские препараты не только лечат, но и создают водителям проблемы на ровном месте

В состав некоторых лекарств входят компоненты, которые являются наркотиками. И к водителям, употребляющим их пусть даже в микроскопической терапевтической дозе отношение соответствующее.

Вот перечень пятнадцати популярных препаратов, в том числе содержащих фенобарбитал и/или кодеин, отнюдь не редко становящихся причиной лишения водительского удостоверения:

  • Корвалол (седативное средство)
  • Валокордин (седативное средство)
  • Валосердин (седативное средство)
  • Пенталгин-Н (седативное, спазмолитическое, противовоспалительное, жаропонижающее, анальгезирующее средство)
  • Пиралгин (анальгезирующее, жаропонижающее и противовоспалительное средство)
  • Тетралгин (миорелаксирующее, снотворное, противокашлевое, анальгезирующее средство)
  • Андипал (анальгезирующее средство)
  • Пливалгин (седативное, жаропонижающее, анальгезирующее)
  • Коделак (противокашлевое средство)
  • Коделак Фито (противокашлевое средство)
  • Терпинкод (противокашлевое средство)
  • Тедеин (противокашлевое средство)
  • Нурофен плюс (анальгезирующее, противокашлевое, противовоспалительное, жаропонижающее, обезболивающее средство)
  • Сенаде (слабительное средство, может дать ложноположительные реакцию на морфин)
  • Амиксин (противовирусное иммуностимулирующее средство, дает ложноположительный иммунохроматографический анализ мочи на метамфетамины и только подтверждающий анализ на газовом хроматографе позволит избежать ошибки)

Источник Авторамблер.

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AMSRUS
AMSRUS

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1 Comment

  1. Влад Воронин
    02 февраля, 20:18 #1 Влад Воронин

    https://zen.yandex.ru/media/rudorogi/razvod-gibdd-s-poverkoi-na-nurofen-5cc2a5c4c5ed1700b3e45958

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