15 популярных лекарств, за которые лишают прав

Медицинские препараты не только лечат, но и создают водителям проблемы на ровном месте

В состав некоторых лекарств входят компоненты, которые являются наркотиками. И к водителям, употребляющим их пусть даже в микроскопической терапевтической дозе отношение соответствующее.

Вот перечень пятнадцати популярных препаратов, в том числе содержащих фенобарбитал и/или кодеин, отнюдь не редко становящихся причиной лишения водительского удостоверения:

Корвалол (седативное средство)

Валокордин (седативное средство)

Валосердин (седативное средство)

Пенталгин-Н (седативное, спазмолитическое, противовоспалительное, жаропонижающее, анальгезирующее средство)

Пиралгин (анальгезирующее, жаропонижающее и противовоспалительное средство)

Тетралгин (миорелаксирующее, снотворное, противокашлевое, анальгезирующее средство)

Андипал (анальгезирующее средство)

Пливалгин (седативное, жаропонижающее, анальгезирующее)

Коделак (противокашлевое средство)

Коделак Фито (противокашлевое средство)

Терпинкод (противокашлевое средство)

Тедеин (противокашлевое средство)

Нурофен плюс (анальгезирующее, противокашлевое, противовоспалительное, жаропонижающее, обезболивающее средство)

Сенаде (слабительное средство, может дать ложноположительные реакцию на морфин)

Амиксин (противовирусное иммуностимулирующее средство, дает ложноположительный иммунохроматографический анализ мочи на метамфетамины и только подтверждающий анализ на газовом хроматографе позволит избежать ошибки)

Источник Авторамблер.