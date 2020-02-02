15 популярных лекарств, за которые лишают прав

В состав некоторых лекарств входят компоненты, которые являются наркотиками. И к водителям, употребляющим их пусть даже в микроскопической терапевтической дозе отношение соответствующее.
Вот перечень пятнадцати популярных препаратов, в том числе содержащих фенобарбитал и/или кодеин, отнюдь не редко становящихся причиной лишения водительского удостоверения:
Источник Авторамблер.
C 2014 года www.amsrus.ru
https://zen.yandex.ru/media/rudorogi/razvod-gibdd-s-poverkoi-na-nurofen-5cc2a5c4c5ed1700b3e45958
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