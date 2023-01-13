KAMA TYRES расширяет ассортимент бренда KAMA PRO

На производственных мощностях KAMA TYRES запущено серийное производство линейки KAMA PRO NF 102. Новинка предназначена для комплектации рулевой оси грузовых автомобилей и автобусов, эксплуатируемых преимущественно на дорогах магистрального значения

В новой линейке ЦМК шин KAMA PRO NF 102 применен инновационный подход в разработке, позволивший максимально удовлетворить требования потребителя относительно экономичности, надежности, грузоподъемности и эксплуатационного ресурса продукции. Оптимизированный профиль шины, новые резиновые смеси и материалы обеспечивают:

Снижение массы шин (экономия топлива)

Увеличение максимально допустимой нагрузки до 4000 кг на колесо (предыдущая линейка 3750 кг)

Улучшенное управление, сцепление с дорогой и комфорт при движении

Возможность безопасной эксплуатации в зимний период (имеется дополнительная маркировка M+S, 3PMSF)

Сегодня модельный ряд KAMA PRO NF 102 представлен типоразмером 315/70R22.5 (индекс нагрузки – 156/150, индекс скорости – L, максимально допустимая нагрузка для одинарных колес – 4000/3750 кг). В дальнейшем планируется планомерное расширение ассортимента линейки.

«KAMA PRO NF 102 – это одна из трех линеек, разработанных для проекта «КАМАЗ» по выпуску седельных тягачей семейства К5. По результатам тестов, проведенных специалистами «Научно-технического центр «Кама» совместно с экспертами автопроизводителя, были подтверждены высокие показатели топливной экономичности и экологичности новинки. Так, при эксплуатации шины КАМА PRO экономия топлива составляет в среднем 10% относительно аналогичных шин КАМА. Снижение выбросов парниковых газов – в СО2-экв. на 33,5 тонн в течении срока эксплуатации шины, а с учетом двукратного восстановления протектора снижение парниковых газов составит 100,5 тонн СО2-экв.», – рассказал Марат Хафизов, исполнительный директор Научно-технического центра «Кама».

Бренд КАМА PRO – это высокотехнологичная и высококачественная линейка ЦМК шин нового поколения. Отличительной особенностью всех моделей марки является новая конструкция шин и применяемая рецептура резиновой смеси, благодаря которым их эксплуатационный ресурс увеличен до 20% в сравнении с предыдущими моделями ЦМК шин КАМА.