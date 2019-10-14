Мать Ликсутова занялась бизнесом, выбрав себе в партнеры, владельца одного из крупнейших подрядчиков дептранса

На пенсии жизнь только начинается. И эту формулу лишний раз доказывает 72-летняя мать заммэра и главы Департамента транспорта Москвы Максима Ликсутова. Как выяснила «База», пенсионерка Нина Ликсутова, несмотря на преклонный возраст, этим летом решила заняться бизнесом, выбрав себе в качестве партнёра владельца одного из крупнейших подрядчиков дептранса

Согласно данным бизнес-реестра «Контур. Фокус», в августе тёзка матери главы дептранса Нина Ликсутова вместе с некой Еленой Тюриной учредила компанию по торговле продуктами и табаком «Р.А.Д. Групп». Фирма зарегистрирована недавно, так что, насколько успешный этот бизнес, сказать пока сложно.

На то, что речь идёт именно о матери Максима Ликсутова, а не о её тёзке, указывает следующая деталь. Компания зарегистрирована в офисе номер 003-5 в доме № 4 в Докучаевом переулке. Этот же адрес указан в карточке компании «АЭ-Инвест», долю в которой ещё до перехода на работу в столичное правительство имел сам Максим Ликсутов. Сейчас же компания принадлежит его давним бизнес-партнёрам, миллиардерам Андрею Бокареву и Искандеру Махмудову.

Но намного интереснее другой бизнес Нины Ликсутовой. Буквально за месяц до регистрации «Р.А.Д. Групп», 16 июля, пенсионерка получила 33% в компании по торговле одеждой «С.А.». Долю в этой фирме ей продал предприниматель Сергей Александров, основной бизнес которого лежит в сфере IT-технологий. До передачи доли Нине Ликсутовой он был единственным владельцем фирмы.

Сергей Александров является основателем группы компаний «Программный продукт», которая делает софт для Госдумы, правительства и силовых структур. Например, эта компания разработала ГАС «Законотворчество», объединяющую более десятка систем, которые, как сказано на сайте компании, обеспечивают работу депутатов Госдумы и позволяют обрабатывать десятки тысяч обращений граждан. Кроме того, «Программный продукт» создал информационную систему ГИБДД-М, с помощью которой в России регистрируются транспортные средства и выдаются водительские права.

«Программный продукт» Александрова является и одним из крупных подрядчиков Департамента транспорта и подведомственных ему структур: с 2017-го компания получила от курируемых Максимом Ликсутовым учреждений контракты на 1,25 миллиарда рублей.

Контракты с компаний Александрова, например, заключает ГКУ «Организатор перевозок» и ГКУ «Центр организации дорожного движения правительства Москвы» (ЦОДД). Самый крупный тендер — на 670 млн рублей — «Программный продукт» получил от московской подземки на разработку системы оплаты проезда, при которой цена поездки будет зависеть от зоны.

В июле «Программный продукт» выиграл два тендера почти на 80 млн рублей от структуры дептранса, ГКУ «ЦОДД», то есть незадолго до того, как Нина Ликсутова получила долю в торговой компании Александрова «С.А». Кроме того, в начале июня фирма Александрова заключила контракт на 190 млн рублей со столичным метро (на «разработку программного обеспечения для реализации билетных решений проекта „Московские центральные диаметры“»), а 15 августа она заключила контракт на 31,6 млн рублей с ещё одной структурой дептранса — ГКУ «Организатор перевозок» (тендер на «выполнение работ по созданию мобильной и серверной части программного обеспечения для персональных устройств контролёров»).

В схеме, при которой бизнес-партнёр матери Максима Ликсутова получает от подведомственных ему структур крупные контракты, эксперты видят признаки нерегулируемого конфликта интересов.

«Решения в отношении бизнес-партнёра матери Максима Ликсутова принимают подведомственные главе дептранса структуры. Таким образом, у чиновника появляется личная заинтересованность в том, чтобы Александров получал контракты, а значит, и возникает конфликт интересов, о котором вице-мэр должен был уведомить своё начальство в лице Сергея Собянина, — говорит заместитель генерального директора «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илья Шуманов.

Вместе с тем, отмечает эксперт, передача родственникам чиновника доли в коммерческой фирме — это распространённый механизм коррумпирования должностных лиц.

«В 72 года без профильного образования заниматься предпринимательской деятельностью — это аномалия, которая почему-то часто происходит именно с родственниками чиновников», — резюмирует Шуманов.

Представители Департамента транспорта и компании «Программный продукт» не ответили на вопросы «Базы».