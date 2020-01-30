ГИБДД Москвы запретят штрафовать водителей за скорость, «встречку», непропуск пешеходов

В КоАП вот-вот внесут очередную «персонально-столичную» поправку — Госдума после многолетнего перерыва решила рассмотреть законопроект, фактически устраняющий ГИБДД от какого-либо участия в наказании водителей за нарушения ПДД. Но только на территории Москвы – Автовзгляд

Поговорка «Россия — не Москва» появилась не на пустом месте. Но до того, чтобы фактически закрепить сей образчик современного фольклора в одном из федеральных Кодексов, а именно в КоАП РФ — еще никто пока не додумался. Никто, кроме решивших скромно остаться безымянными авторов закнопроекта с длинным и скучным названием:

«О внесении изменений в КоАП в связи с передачей части полномочий по рассмотрению дел об административных правонарушениях в области дорожного движения органу исполнительной власти столицы РФ города федерального значения Москвы».

Обычно под законопроектами, выдвигаемыми депутатами ГД, стоят их подписи. Характерно, что под этим документом в электроной базе Госдумы не числится вообще ни одной. Реальные его создатели предпочли скрыться под вывеской «Комитет по конституционному законодательству и госстроительству ГД». Но после внимательнго изучения текста документа становится вполне понятна причина неожиданной застенчивости его авторов.

Если коротко, то в документе предлагается практически полностью отодвинуть ГИБДД от оформления штрафов по федеральному КоАП и отдать это дело на откуп исключительно московских чиновников.

Согласно поправке, Москва заберет у ГИБДД полномочия по вынесению штрафных постановлений за нарушения ПДД по следующим статьям КоАП:

Статья 12.1 — езда без техосмотра;

12.6 — непристегнутый ремень;

12.9 — превышение скорости;

12.10 — неправильная езда через ж. д. пути;

12.11 — нарушение при движении по автомагистрали;

12.12. — проезд «на красный»;

12.13 — «стоп-линия»;

12.14 — не включенный поворотник;

12.15 — «встречка»;

12.16 — «поворот вторым рядом»;

12.17 — не уступил автобусу или «скорой»;

12.18 — непропуск пешехода;

12.19 — стоянка в запрещенном месте;

12.20 — нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки;

12.36.1 — «телефон за рулем» и еще ряд менее распространенных нарушений.

То есть в Москве, в отличии от остальной России, ГИБДД будет, по большому счету, только пьяных ловить и ДТП оформлять. А московские власти, в лице Дептранса с ЦОДД под мудрым руководством Максима Ликсутова, всеми остальными «мелочами».

Когда штрафами занимается ГИБДД, как федеральная структура, формально не заинтересованная в количестве собираемых с автомобилистов денег, это более менее понятно и логично. Да и с обжалованием несправедливых постановлений проблем, как правило не возникает. А когда Дептранс станет и знаки расставлять, и камеры размещать, да еще и сбором штрафов в московский бюджет заниматься — получится идеальная монополия. Какой простой и эффективный бизнес-план: больше ограничений для водителя — больше штрафов за их нарушение — выше доход бюджета.

Стоишь ты в пробке, а за тобой мирно пристроилась машина «скорой помощи» с мигающими огоньками, но выключенной сиреной? Получи штраф «за непропуск» — все равно не сможешь потом ничего доказать!

Перестроился в дождь в соседний ряд — на тебе квитанцию за невключенный поворотник и всем будет плевать, что из-за слякоти его не было видно!

А отменить чужой штраф «за скорость» станет вообще нереально — кто из автовладельцев пытался «бодаться» с ЦОДД по поводу незаконных штрафов за парковку знают, что это практически бесполезно.

Известно, что из в среднем 800 000 ежедневно фиксируемых камерами дорожных инцидентов с признаками нарушения ПДД в штрафные постановления превращаются примерно 50 000. Сейчас этим занимаются сотрудники ГИБДД. Когда же за дело возьмутся сотрудники Ликсутова, не удивимся, если ежедневно будут оформлять все 800 000 протоколов.

Даже если допустить, что в каждом из них фигурирует минимально возможная 500-рублевая сумма, можно представить масштаб будущих доходов бюджета столицы от штрафов — порядка 400 млн. рублей. В день! Или 146 млрд. рублей в год — это около 15% бюджета Москвы. Ради таких прибылей не только КоАП — саму Конституцию можно с чистого листа переписать.

Законопроект внесли в Госдуму еще в 2015-м, рассмотрели в первом чтении в 2017-м и положили под сукно. Но внезапно некие аппаратно-бюрократические течения вытолкнули его на повестку дня и внесли в программу рассмотрения весенней сессии Думы 2020-го года. То есть он, фактически, будет вот-вот принят.