Полицейские больше не признают устройства фиксации скорости

На днях Министерство внутренних дел Англии опубликовало отчет, в котором с большим удивлением сообщило – полицейские отделения некоторых графств считают камеры и устройства фиксации скорости не надежными, и массово отменяют выписанные штрафы. Особо отличилась в этом полиция лондонского Сити, которая в 2018 году признала недействительными аж 63% выписанных на основании данных камер фиксации штрафов. В Кембридже этот показатель составил 31%, а в Манчестере – 27%.
Впрочем, у полицейских разных графств Англии единого мнения на этот счет нет. Если в Лондоне, похоже, большинство стражей порядка думают, что устройства фиксации скорости часто ошибаются, то в графствах Девон и Корнуолл 99% штрафов, выписанных на основе их данных, посчитали законными.
Также данные Министерства внутренних дел Британии показывают – количество выписываемых штрафов на основании данных устройств фиксации превышения скорости тоже очень разнятся. К примеру, если полиция графства Эйвон за 2017-2018 годы выписала 199 337 подобных штрафов, то в Глостершире их оказалось в 9 раз меньше – 21 727.
И эти цифры явно демонстрируют, что в процессе выписывания этих штрафов огромную роль играет человеческий фактор, а также метод настройки и калибровки устройств фиксации скорости. Таким образом, данный процесс приобретает форму не объективной, а субъективной оценки нарушения ПДД.
Источник.
C 2014 года www.amsrus.ru