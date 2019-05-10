Полицейские больше не признают устройства фиксации скорости

В Англии полицейские отделения массово отменяют выписанные штрафы, считая устройства фиксации скорости не надежными

На днях Министерство внутренних дел Англии опубликовало отчет, в котором с большим удивлением сообщило – полицейские отделения некоторых графств считают камеры и устройства фиксации скорости не надежными, и массово отменяют выписанные штрафы. Особо отличилась в этом полиция лондонского Сити, которая в 2018 году признала недействительными аж 63% выписанных на основании данных камер фиксации штрафов. В Кембридже этот показатель составил 31%, а в Манчестере – 27%.

Впрочем, у полицейских разных графств Англии единого мнения на этот счет нет. Если в Лондоне, похоже, большинство стражей порядка думают, что устройства фиксации скорости часто ошибаются, то в графствах Девон и Корнуолл 99% штрафов, выписанных на основе их данных, посчитали законными.

неверные данные о том, кто управлял автомобилем во время нарушения ПДД;

установленные не в том месте, или с неправильным указанием ограничения скорости дорожные знаки;

неправильно откалиброванные/используемые камеры контроля скорости.

Также данные Министерства внутренних дел Британии показывают – количество выписываемых штрафов на основании данных устройств фиксации превышения скорости тоже очень разнятся. К примеру, если полиция графства Эйвон за 2017-2018 годы выписала 199 337 подобных штрафов, то в Глостершире их оказалось в 9 раз меньше – 21 727.

И эти цифры явно демонстрируют, что в процессе выписывания этих штрафов огромную роль играет человеческий фактор, а также метод настройки и калибровки устройств фиксации скорости. Таким образом, данный процесс приобретает форму не объективной, а субъективной оценки нарушения ПДД.

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