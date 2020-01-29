Власти США просят Tesla переименовать свой автопилот

Сенатор США от штата Массачусетс Эдвард Джон Марки опубликовал письмо с рекомендациями в отношении доработок системы Autopilot электромобилей Tesla. В нём политик первым делом предложил переименовать комплекс – Motor Page

Парламентарий посчитал, что название искажает настоящие возможности и ограничения системы. Водители слишком полагаются на работу ассистирующей электроники, поэтому пренебрегают требованиями, прописанными в инструкции. Сенатор предлагает переименовать Autopilot во что-то более соответствующее его настоящей функциональности: название должно указывать на неспособность системы полностью замениться человека.

Одновременно с этим Марки считает, что «Тесле» необходимо улучшить контроль за действиями водителя. Сейчас электроника мониторит давление, приложенное усилие и частоту поступления этих данных, но её легко обмануть. Политик предлагает использовать вспомогательные системы, которые могли бы отслеживать, например, взгляд или движения. Причем если одна из них выдала ошибку, включалась бы вторая. Таким образом, водитель всегда был бы под присмотром.