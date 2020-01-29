Skoda Karoq в России: оснащение и сроки поставки

Кроссовер Skoda Karoq дебютировал в Европе еще весной 2017 года, а в минувшем декабре компания представила российскую версию модели. Автомобили будут выпускать на ГАЗе, где уже делают модели Skoda Octavia и Kodiaq – Авторевю

Однако информации о наших машинах пока было немного. Теперь у дилеров появились подробности. Старт продаж назначен на 14 февраля, но пока что на рынок выйдет только Karoq с турбомотором 1.4 TSI (150 л.с., 250 Нм), передним приводом и классическим восьмиступенчатым «автоматом», который способен разогнаться до «сотни» за 8,8 с.

Начальная цена такого Карока — 1 млн 515 тысяч рублей. Комплектация Ambition включает шесть подушек безопасности, систему стабилизации, двухзонный климат-контроль, подогрев передних сидений, медиасистему Swing с экраном на 6,5 дюйма и связью Bluetooth, кнопки на руле, датчики света и дождя, задний парктроник, круиз-контроль с ограничителем скорости и 16-дюймовые легкосплавные колеса.

Версия Style вдобавок имеет комбинированную обивку сидений, контурную подсветку салона, подогрев руля, задний центральный подлокотник, систему бесключевого доступа, кнопку запуска двигателя, электропривод складывания зеркал, светодиодные фары, передний парктроник и 17-дюймовые колеса. Для машин предложен богатый набор опций — например, электропривод сиденья водителя и пятой двери, боковые подушки безопасности на заднем ряду, подогрев заднего дивана, адаптивный круиз-контроль, автопарковщик и многое другое. Цены пока не объявлены, но, по информации дилеров, переднеприводный Karoq 1.4 TSI с богатым оснащением легко потянет на 1,9 млн рублей.

Машины с базовым атмосферником 1.6 (110 л.с., 155 Нм) в автосалонах появятся не раньше апреля. Таким кроссоверам положены пятиступенчатая «механика» или шестиступенчатый «автомат», привод только передний. Karoq 1.6 с механической коробкой может разогнаться до 100 км/ч за 11,3 с, максимальная скорость — 183 км/ч. Такие автомобили также будут доступны в самой простой комплектации Active, но в продаже самые доступные варианты появятся не раньше июня.

Позже всех к дилерам придут полноприводные Кароки — их придется ждать как минимум до октября! Они будут иметь турбомотор 1.4 TSI (150 л.с., 250 Нм), муфту в приводе задних колес и шестиступенчатый «робот» DSG с двумя сцеплениями, а время разгона до 100 км/ч — 8,9 с. Ориентировочная цена — от 1,6 млн рублей.