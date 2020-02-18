Volkswagen Transporter получил аэрокит, занижение и прибавку мощности

Volkswagen Transporter получил аэрокит, занижение и прибавку мощности
18 февраля 17:11 2020

Volkswagen Transporter тюнинг рабочей лошадки

Volkswagen Transporter в основном воспринимается в качестве чисто функционального автомобиля, этакой «рабочей лошадки». Но это вовсе не означает, что ему не подойдет аэрообвес и занижение, решили в тюнинг-ателье ABT.

Volkswagen T6.1 в исполнении ABT и сток

Фото: Volkswagen T6.1 в исполнении ABT и сток. Вид сзади.

Немецкие специалисты по прокачке установили на Volkswagen T6.1 новую переднюю решетку, юбку передней бампера, пороги, задний диффузора и спойлер, а также покрасили некоторые пластиковые элементы в цвет кузова. На снимках доработанный фургон стоит бок о бок со «стоковым», поэтому все метаморфозы становятся очевидны.

Много доработок предусмотрено по части подвески. Производитель предлагает занизить перед и зад на 40 или даже 70 мм. Для, казалось бы, скучного автомобиля предлагаются диски диаметров 19 или 20 дюймов.

Volkswagen T6.1 в исполнении ABT и сток. Вид спереди.

Фото: Volkswagen T6.1 в исполнении ABT и сток. Вид спереди.

Столь дерзкой машине требуется соответствующая динамика. 2.0 TDI прокачан со 199 л.с. и 450 Нм до 226 л.с. и 490 Нм. Если же эти числа покажутся слишком большими, то можно ограничится доработкой младшей версии того же мотора. В таком случае он будет выдавать 180 л.с. и 400 Нм (заводские показатели — 150 л.с. и 340 Нм).

Сообщает Drom.ru

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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