Volkswagen Transporter получил аэрокит, занижение и прибавку мощности

Volkswagen Transporter тюнинг рабочей лошадки

Volkswagen Transporter в основном воспринимается в качестве чисто функционального автомобиля, этакой «рабочей лошадки». Но это вовсе не означает, что ему не подойдет аэрообвес и занижение, решили в тюнинг-ателье ABT.

Немецкие специалисты по прокачке установили на Volkswagen T6.1 новую переднюю решетку, юбку передней бампера, пороги, задний диффузора и спойлер, а также покрасили некоторые пластиковые элементы в цвет кузова. На снимках доработанный фургон стоит бок о бок со «стоковым», поэтому все метаморфозы становятся очевидны.

Много доработок предусмотрено по части подвески. Производитель предлагает занизить перед и зад на 40 или даже 70 мм. Для, казалось бы, скучного автомобиля предлагаются диски диаметров 19 или 20 дюймов.

Столь дерзкой машине требуется соответствующая динамика. 2.0 TDI прокачан со 199 л.с. и 450 Нм до 226 л.с. и 490 Нм. Если же эти числа покажутся слишком большими, то можно ограничится доработкой младшей версии того же мотора. В таком случае он будет выдавать 180 л.с. и 400 Нм (заводские показатели — 150 л.с. и 340 Нм).

Сообщает Drom.ru