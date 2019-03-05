«Хендэ Мотор СНГ» возобновляет участие в программах господдержки автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»

Автомобили Hyundai Solaris и Hyundai Creta участвуют в программах «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»

Компания «Хендэ Мотор СНГ» объявляет об участии в программах «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» в рамках государственной поддержки автокредитования с 1 марта 2019 года.

Вновь запущенная кампания будет реализована совместно с банками-партнерами Hyundai Finance: ООО «Сетелем банк», ООО «Русфинанс банк» и ПАО «Совкомбанк». В рамках данных программ покупателям предоставляется скидка на внесение первоначального взноса в размере 10% от стоимости автомобиля, а для жителей Дальневосточного федерального округа — 25% от стоимости автомобиля, на покупку в кредит новых автомобилей Hyundai Solaris и Hyundai Creta, стоимость которых не превышает 1 000 000 рублей. Клиенту необходимо внести минимально возможный первоначальный взнос, предусмотренный условиями программы кредитования одного из указанных выше банков, а государство добавит еще 10% (для жителей Дальневосточного федерального округа – 25%) от стоимости автомобиля, тем самым уменьшив сумму кредита.

Данные условия распространяются на две модели Hyundai 2019 года выпуска: Solaris и Сreta. Под действие программ попадают кредиты, выданные в рамках Hyundai Finance и СТАРТ/СТАРТ+, в том числе с первоначальным взносом от 0%.

Программа «Первый автомобиль» нацелена на клиентов, которые планируют приобрести свой первый автомобиль, а программа «Семейный автомобиль» направлена на поддержку семей, имеющих двух и более несовершеннолетних детей.

Чтобы воспользоваться программой «Первый автомобиль» , клиенту необходимо соблюсти ряд требований: не иметь ранее в собственности автомобиль и оформленные автокредиты с 2018 по 2019 год, обладать водительским удостоверением и не заключать в 2019 году иных кредитных договоров на приобретение автомобиля.

По условиям программы «Семейный автомобиль», клиент должен иметь двух и более несовершеннолетних детей, иметь водительское удостоверение, не иметь оформленных автокредитов на покупку автомобиля с 2018 по 2019 год и не заключать в 2019 году иных договоров на приобретение автомобиля.