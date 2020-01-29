Renault и Castrol подписали договор о сотрудничестве

Renault Россия подписала с компанией Castrol Россия договор о сотрудничестве по поставкам моторных масел для использования в сети авторизованных станций технического обслуживания

Локальный контракт стал продолжением договора о глобальном сотрудничестве Группы компаний Renault и Castrol на ближайшие пять лет

Решение было принято на основе успешного опыта сотрудничества в Формула – 1, начавшемся в 2017 году

Глобальным партнером Группы Renault по поставкам моторных масел для использования в официальной дилерской сети стала компания Castrol, являющаяся международным подразделением группы компаний BP. Данное сотрудничество, рассчитанное на 5 лет, является частью стратегического партнерства Группы Renault, BP и Castrol, начавшегося в 2017 году в рамках Renault F1 Team, которой сегодня поставляется до 98.5% ГСМ

Всем клиентам официальных дилерских центров Renault в России будет предложена новая линейка продуктов Renault-Castrol GTX, разработанная эксклюзивно для автомобилей Renault. Это высококачественные полностью синтетические масла гарантируют превосходную защиту двигателя при различных условиях эксплуатации, а также эффективно поддерживают чистоту деталей и способствуют продлению его ресурса. Кроме продуктов Renault-Castrol GTX, в ассортименте представлен продукт из премиальной линейки Castrol EDGE с запатентованной технологией “Fluid TITANIUM”, который также будет доступен только в официальных дилерских центрах Renault. Все продукты Castrol, созданные для Renault, производятся на заводах в Бельгии и Германии.

Качество продукции Castrol было подтверждено в рамках внутренних тестов Renault. Более того, все масла прошли испытания на соответствие стандартам ACEA (Ассоциация Европейских Производителей Автомобилей).

Ян Птачек, генеральный директор Renault Россия:

«Партнерство с Castrol играет важную роль в реализации нашей глобальной стратегии в сфере послепродажного обслуживания в России. Оно предоставляет возможность для обеих сторон объединить знания и опыт для совместной работы по усилению поддержки наших дилеров, а также сформировать максимально качественные и привлекательные предложения для наших клиентов».

Артем Луговцев, генеральный директор Castrol Россия: