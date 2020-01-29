Renault и Castrol подписали договор о сотрудничестве

Всем клиентам официальных дилерских центров Renault в России будет предложена новая линейка продуктов Renault-Castrol GTX, разработанная эксклюзивно для автомобилей Renault. Это высококачественные полностью синтетические масла гарантируют превосходную защиту двигателя при различных условиях эксплуатации, а также эффективно поддерживают чистоту деталей и способствуют продлению его ресурса. Кроме продуктов Renault-Castrol GTX, в ассортименте представлен продукт из премиальной линейки Castrol EDGE с запатентованной технологией “Fluid TITANIUM”, который также будет доступен только в официальных дилерских центрах Renault. Все продукты Castrol, созданные для Renault, производятся на заводах в Бельгии и Германии.
Качество продукции Castrol было подтверждено в рамках внутренних тестов Renault. Более того, все масла прошли испытания на соответствие стандартам ACEA (Ассоциация Европейских Производителей Автомобилей).
Ян Птачек, генеральный директор Renault Россия:
«Партнерство с Castrol играет важную роль в реализации нашей глобальной стратегии в сфере послепродажного обслуживания в России. Оно предоставляет возможность для обеих сторон объединить знания и опыт для совместной работы по усилению поддержки наших дилеров, а также сформировать максимально качественные и привлекательные предложения для наших клиентов».
Артем Луговцев, генеральный директор Castrol Россия:
«Доверие, которое оказывает группа компаний Renault моторным маслам Castrol, имеет для нас большое значение. Укрепление партнерства на глобальном уровне позволит компаниям объединить свою экспертизу для поиска новых возможностей в условиях быстро меняющегося рынка. Мы приложим все усилия, чтобы оправдать и даже превзойти ожидания наших клиентов».
RENAULT РОССИЯ И CASTROL РОССИЯ ПОДПИСАЛИ ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
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