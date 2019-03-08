Toyota привезет в Россию 22 спорткара Supra

Россия первая страна, где будет продаваться Toyota Supra

Российский рынок выбран в числе первых в мире, где будет продаваться новое поколение Toyota Supra. Продажи спорт-купе, которое после 17 лет отсутствия возвращается в модельный ряд бренда, начнутся в 2019 году. Несмотря на полностью распроданную европейскую квоту, для будущих российских владельцев зарезервировано 22 нового спорткара. Первые клиенты в России получат автомобили уже во второй половине 2019 года.

3 из 22 автомобилей будут представлять уникальную лимитированную серию A90 Edition 1. Внешне они отличаются окраской кузова серой эмалью Storm Gray с матовым эффектом, 19-дюймовыми черными матовыми колесными дисками и интерьером, отделанным красной кожей.

Дизайн Supra олицетворяет концепцию «Конденсированного экстрима», которая придает спорткару агрессивный внешний вид. Исключительность нового поколения культового спорт-купе подчеркивают колеса большого диаметра, длинный капот с воздухозаборниками и задний спойлер в стиле «утиный хвост». Все детали облика Supra говорят об истинном спортивном предназначении автомобиля, а элементы дизайна имеют исключительно практический характер.

Они направлены на улучшение скоростных характеристик и обеспечивают превосходную аэродинамику и минимальную подъемную силу. Благодаря низкому центру тяжести, жесткому кузову, идеальному соотношению колеи к колесной базе, равному 1,5, и распределению веса по осям в пропорции 50:50 автомобиль устойчив на дороге и имеет идеальный баланс управляемости и поворачиваемости.

Все автомобили для российского рынка будут укомплектованы высокомощным 3-литровым рядным шестицилиндровым двигателем мощностью 340 л. с., активным спортивным дифференциалом с электронным управлением и адаптивной подвеской.

Каждый покупатель Toyota Supra получит беспрецедентный уровень облуживания, включающий онлайн-резервирование автомобиля, персонального менеджера, индивидуальные мастер-классы по дрифту с профессиональными гонщиками и ряд других привилегий, подчеркивающих спортивный характер Supra и статус владельца культовой модели.