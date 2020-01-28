Chevrolet выпустил специальный пикап для рыбаков и охотников

Новая модификация уже известного транспортного средства должна привлечь внимание охотников и рыбаков. Над разработкой автомобиля трудились не только специалисты из компании Chevrolet, но и представители организации Realtree.
Основой для комплектации стала версия Custom Trail Boss. Дизайнеры бренда выполнили экстерьер в «лесном» стиле, в некоторых местах появился «древесный» рисунок.
Под капотом транспортного средства установлен двигатель, объем которого – 5,3 литра. Работает он в паре с «автоматом» на 6 ступеней. Также предлагается комплектация с двигателем на 6,2 литра, там у АКПП уже 10 ступеней.
Фото: car.ru
«Лесной» камуфляж дизайнеры американского бренда добавили и в салон автомобиля. Вместо стандартных ковриков установлены всепогодные аналоги.
В дополнение к автомобилю в Chevrolet предлагают противоскользящие пластины и систему, отвечающую за блокировку дифференциала сзади. Радиус колес – 20 дюймов.
Цена такого автомобиля пока что неизвестна, в продаже он появится уже летом нынешнего года.
C 2014 года www.amsrus.ru
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