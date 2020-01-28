Chevrolet выпустил специальный пикап для рыбаков и охотников

Американская компания Chevrolet показала уникальную версию пикапа Silverado Realtree – CAR.RU

Новая модификация уже известного транспортного средства должна привлечь внимание охотников и рыбаков. Над разработкой автомобиля трудились не только специалисты из компании Chevrolet, но и представители организации Realtree.

Основой для комплектации стала версия Custom Trail Boss. Дизайнеры бренда выполнили экстерьер в «лесном» стиле, в некоторых местах появился «древесный» рисунок.

Под капотом транспортного средства установлен двигатель, объем которого – 5,3 литра. Работает он в паре с «автоматом» на 6 ступеней. Также предлагается комплектация с двигателем на 6,2 литра, там у АКПП уже 10 ступеней.

«Лесной» камуфляж дизайнеры американского бренда добавили и в салон автомобиля. Вместо стандартных ковриков установлены всепогодные аналоги.

В дополнение к автомобилю в Chevrolet предлагают противоскользящие пластины и систему, отвечающую за блокировку дифференциала сзади. Радиус колес – 20 дюймов.

Цена такого автомобиля пока что неизвестна, в продаже он появится уже летом нынешнего года.