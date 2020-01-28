Chevrolet выпустил специальный пикап для рыбаков и охотников

Chevrolet выпустил специальный пикап для рыбаков и охотников
28 января 09:11 2020

Американская компания Chevrolet показала уникальную версию пикапа Silverado Realtree – CAR.RU

Новая модификация уже известного транспортного средства должна привлечь внимание охотников и рыбаков. Над разработкой автомобиля трудились не только специалисты из компании Chevrolet, но и представители организации Realtree.

Основой для комплектации стала версия Custom Trail Boss. Дизайнеры бренда выполнили экстерьер в «лесном» стиле, в некоторых местах появился «древесный» рисунок.

Под капотом транспортного средства установлен двигатель, объем которого – 5,3 литра. Работает он в паре с «автоматом» на 6 ступеней. Также предлагается комплектация с двигателем на 6,2 литра, там у АКПП уже 10 ступеней.

Уникальная версия пикапа Chevrolet Silverado Realtree для рыбаков и охотников

Фото: car.ru

«Лесной» камуфляж дизайнеры американского бренда добавили и в салон автомобиля. Вместо стандартных ковриков установлены всепогодные аналоги.

В дополнение к автомобилю в Chevrolet предлагают противоскользящие пластины и систему, отвечающую за блокировку дифференциала сзади. Радиус колес – 20 дюймов.

Цена такого автомобиля пока что неизвестна, в продаже он появится уже летом нынешнего года.

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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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