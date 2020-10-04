Suzuki подвела итоги по производству и продаже автомобилей

Suzuki \u043f\u043e\u0434\u0432\u0435\u043b\u0430 \u0438\u0442\u043e\u0433\u0438 \u043f\u043e \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u043e\u0434\u0441\u0442\u0432\u0443 \u0438 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436\u0435 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435\u0439 \u043d\u0430 \u0432\u043d\u0443\u0442\u0440\u0435\u043d\u043d\u0435\u043c \u044f\u043f\u043e\u043d\u0441\u043a\u043e\u043c \u0438 \u0437\u0430\u0440\u0443\u0431\u0435\u0436\u043d\u044b\u0445 \u0440\u044b\u043d\u043a\u0430\u0445 \u0437\u0430 \u0430\u0432\u0433\u0443\u0441\u0442 2020 \u0433\u043e\u0434\u0430 \u0412\u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0435 \u0437\u0430 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435\u0434\u043d\u0438\u0435 8 \u043c\u0435\u0441\u044f\u0446\u0435\u0432 \u0441\u043e\u0432\u043e\u043a\u0443\u043f\u043d\u044b\u0439 \u043e\u0431\u044a\u0435\u043c \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u043e\u0434\u0441\u0442\u0432\u0430 \u0432\u044b\u0440\u043e\u0441. \u0422\u0430\u043a, \u0432 \u0430\u0432\u0433\u0443\u0441\u0442\u0435 \u043e\u043d \u0441\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u043b 209\u00a0792 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435\u0439, \u0447\u0442\u043e \u043d\u0430 1,3% \u043f\u0440\u0435\u0432\u044b\u0448\u0430\u0435\u0442 \u0440\u0435\u0437\u0443\u043b\u044c\u0442\u0430\u0442 \u0430\u043d\u0430\u043b\u043e\u0433\u0438\u0447\u043d\u043e\u0433\u043e \u043c\u0435\u0441\u044f\u0446\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0448\u043b\u043e\u0433\u043e \u0433\u043e\u0434\u0430. \u042d\u0442\u043e \u0441\u0442\u0430\u043b\u043e \u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u044b\u043c \u0431\u043b\u0430\u0433\u043e\u0434\u0430\u0440\u044f \u043f\u0440\u043e\u0434\u043e\u043b\u0436\u0430\u044e\u0449\u0435\u043c\u0443\u0441\u044f \u0440\u043e\u0441\u0442\u0443 \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u043e\u0434\u0441\u0442\u0432\u0430 \u043d\u0430 \u0440\u044b\u043d\u043a\u0430\u0445 \u042f\u043f\u043e\u043d\u0438\u0438 (+8,5%) \u0438 \u0418\u043d\u0434\u0438\u0438 (+11,15). \u0422\u0430\u043a\u0436\u0435 \u0432\u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0435 \u0437\u0430 8 \u043c\u0435\u0441\u044f\u0446\u0435\u0432 \u0432\u044b\u0440\u043e\u0441 \u0441\u043e\u0432\u043e\u043a\u0443\u043f\u043d\u044b\u0439 \u043e\u0431\u044a\u0435\u043c \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436 Suzuki \u0432 \u043c\u0438\u0440\u0435. \u0412 \u0430\u0432\u0433\u0443\u0441\u0442\u0435 2020 \u0433\u043e\u0434\u0430 \u0431\u044b\u043b\u043e \u0440\u0435\u0430\u043b\u0438\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u043e 213\u00a0494 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435\u0439 Suzuki, \u0447\u0442\u043e \u043d\u0430 2,2% \u043f\u0440\u0435\u0432\u044b\u0448\u0430\u0435\u0442 \u043f\u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c \u0430\u0432\u0433\u0443\u0441\u0442\u0430 2019. \u041f\u0440\u0438 \u044d\u0442\u043e\u043c \u0432 \u0430\u0432\u0433\u0443\u0441\u0442\u0435 2020 \u0432 \u042f\u043f\u043e\u043d\u0438\u0438 \u0440\u0435\u0430\u043b\u0438\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u043e 49\u00a0663 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044f, \u0447\u0442\u043e \u043d\u0430 7,1% \u0432\u044b\u0448\u0435, \u0447\u0435\u043c \u0433\u043e\u0434\u043e\u043c \u0440\u0430\u043d\u0435\u0435. \u0418\u043d\u0434\u0438\u0439\u0441\u043a\u043e\u0435 \u043f\u043e\u0434\u0440\u0430\u0437\u0434\u0435\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 Suzuki \u0440\u0435\u0430\u043b\u0438\u0437\u043e\u0432\u0430\u043b\u043e \u0432 \u0430\u0432\u0433\u0443\u0441\u0442\u0435 2020 115\u00a0325 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435\u0439, \u0447\u0442\u043e \u043d\u0430 21,7% \u043f\u0440\u0435\u0432\u044b\u0448\u0430\u0435\u0442 \u0440\u0435\u0437\u0443\u043b\u044c\u0442\u0430\u0442 \u0437\u0430 \u0430\u043d\u0430\u043b\u043e\u0433\u0438\u0447\u043d\u044b\u0439 \u043c\u0435\u0441\u044f\u0446 \u043f\u0440\u043e\u0448\u043b\u043e\u0433\u043e \u0433\u043e\u0434\u0430. \u041a\u0440\u043e\u043c\u0435 \u0442\u043e\u0433\u043e, \u043f\u0440\u043e\u0434\u043e\u043b\u0436\u0430\u0435\u0442 \u0440\u0430\u0441\u0442\u0438 \u043e\u0431\u044a\u0435\u043c \u044d\u043a\u0441\u043f\u043e\u0440\u0442\u0430, \u0432 \u0442\u043e\u043c \u0447\u0438\u0441\u043b\u0435 \u043d\u0430 \u0435\u0432\u0440\u043e\u043f\u0435\u0439\u0441\u043a\u0438\u0435 \u0440\u044b\u043d\u043a\u0438. \u0412 \u0430\u0432\u0433\u0443\u0441\u0442\u0435 2020 \u043e\u043d \u0441\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u043b 17 298 \u0435\u0434\u0438\u043d\u0438\u0446 (\u0432\u043a\u043b\u044e\u0447\u0430\u044f \u043a\u0430\u043a \u043f\u043e\u043b\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c\u044e \u0441\u043e\u0431\u0440\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0438, \u0442\u0430\u043a \u0438 \u043c\u0430\u0448\u0438\u043d\u043e\u043a\u043e\u043c\u043f\u043b\u0435\u043a\u0442\u044b (CKD)), \u0447\u0442\u043e \u043d\u0430 34% \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435, \u0447\u0435\u043c \u0433\u043e\u0434\u043e\u043c \u0440\u0430\u043d\u0435\u0435.