Suzuki подвела итоги по производству и продаже автомобилей

Suzuki подвела итоги по производству и продаже автомобилей
04 октября 18:11 2020

Suzuki подвела итоги по производству и продаже автомобилей на внутреннем японском и зарубежных рынках за август 2020 года

Впервые за последние 8 месяцев совокупный объем производства вырос. Так, в августе он составил 209 792 автомобилей, что на 1,3% превышает результат аналогичного месяца прошлого года. Это стало возможным благодаря продолжающемуся росту производства на рынках Японии (+8,5%) и Индии (+11,15).

Также впервые за 8 месяцев вырос совокупный объем продаж Suzuki в мире. В августе 2020 года было реализовано 213 494 автомобилей Suzuki, что на 2,2% превышает показатель августа 2019. При этом в августе 2020 в Японии реализовано 49 663 автомобиля, что на 7,1% выше, чем годом ранее.

Индийское подразделение Suzuki реализовало в августе 2020 115 325 автомобилей, что на 21,7% превышает результат за аналогичный месяц прошлого года.

Кроме того, продолжает расти объем экспорта, в том числе на европейские рынки. В августе 2020 он составил 17 298 единиц (включая как полностью собранные автомобили, так и машинокомплекты (CKD)), что на 34% больше, чем годом ранее.

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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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