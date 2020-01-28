Bentley Continental GT превращается в кроссовер

Bentley Continental GT превращается в кроссовер
28 января 19:11 2020

Компания Bentley показала вседорожную модификацию купе Continental GT. Автомобиль построен в рамках совместного проекта с американской фирмой Bomber Ski

Никаких подробностей о проекте пока нет, однако на снимке можно увидеть, что Continental GT «украшен» пластиковыми накладками на колесные арки, креплением для лыж и дополнительной светотехникой. Спереди на бампере закреплена ярко-красная петля для троса.

Любопытно, что  превратить Bentley Continental GT во вседорожник пытаются не первый раз. В 2018 году дилерский центр Classic Youngtimers Consultancy построил кросс-версию купе предыдущего поколения. Двухдверка получила новую подвеску с увеличенным дорожным просветом, пластиковые расширители колесных арок, рейлинги и закрепленное на крыше запасное колесо. Салон с отделкой деревом и кожей коньячного цвета, а также двигатель W12 6.0, оставили без изменений.

По материалам Motor Page.

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BentleyContinental GT
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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