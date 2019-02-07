Goodyear поставляет шины для SJL Group

Международный оператор коммерческого транспорта SJL Group остановил выбор на решениях Goodyear

Международный оператор коммерческого транспорта со штаб-квартирой в Испании SJL Group, который владеет парком из 1000 прицепов, проходящих суммарно около 80 миллионов километров в год, заключил партнерское соглашение с компанией Goodyear. В рамках соглашения Goodyear становится эксклюзивным поставщиком шин для SJL Group. Компания остановила свой выбор на Goodyear, мотивируя это наиболее полным предложением компании в области грузовых шин, сопутствующих услуг и инновационных решений.

Одним из ключевых факторов, повлиявших на решение SJL Group при выборе партнера, стало высокое качество новых шин Goodyear KMAX и восстановленных шин TreadMax, а также возможность мониторинга состояния шин с помощью систем от Goodyear: FleetOnlineSolutions и Proactive Solutions TPMS. Последняя будет установлена на 400 транспортных средств из парка SJL. Дополнительным фактором стала возможность предоставления всех услуг на территории Марокко.

Компания SJL Group, образованная в 2002 году после слияния компаний Transportes San Jose и Transportes Lopez, имеет основную сервисную базу в Оярсуне, муниципалитете в составе района Сан-Себастьян на севере Испании. Также в Испании действуют три филиала компании. Центральный офис в Оярсуне обслуживает Францию, Великобританию, страны Северной Европы, Германию, Италию и Марокко. Представительство SJL действует в Нидерландах.

«Компания Goodyear предложила самый полный пакет решений из всех представленных на тендер. В него вошли грузовые шины, средства FleetOnlineSolutions и TPMS. В прошлом году наши автомобили совершили 20 000 рейсов, благодаря чему мы стали лидером в области наземных перевозок между странами Евросоюза и Африкой. В связи с этим предложенная Goodyear возможность получить покрытие в Северной Африке также имела решающее значение при выборе партнера. Для нас это означает, что при эксплуатации парка мы столкнемся с минимумом проблем, имеющих отношение к шинам. И даже в случае каких-то неожиданностей время простоя и наши затраты будут минимальными. Это дает нам уверенность в бесперебойной работе автомобилей в любое время и в любом месте, помогает снизить совокупную стоимость владения парком. Именно это и стало решающим фактором при выборе Goodyear в качестве шинного партнера»,

– заявил Арно Белхарц, руководитель автопарка SJL Group.

FleetOnlineSolutions – это IT-система управления шинами, помогающая паркам сокращать расходы благодаря минимизации времени административных и технических простоев. Интеграция системы позволяет операторам получить одинаково высокое качества обслуживания и единые согласованные цены на услуги в любой точке Европы в сочетании с возможностью получать отчеты онлайн и полной прозрачностью операций. В базу данных FleetOnlineSolutions заносятся данные по всем транспортным средствам подрядчика, местонахождение, политика в области управления парком шин, согласованные условия и услуги, входящие в программу покрытия. Это означает, что все работы по обслуживанию выполняются быстро и в соответствии с точными требованиями заказчика, вне зависимости от языка и страны. Платежи производятся автоматически по согласованным ценам, поэтому задержек с получением кредитов или согласованием цен не возникает.

Система мониторинга давления шин в режиме реального времени Goodyear Proactive Solutions TPMS обеспечивает возможность непрерывно следить за давлением и температурой в шинах, что позволяет снизить вероятность отказа и оптимизировать срок службы шин, экономить топливо и эксплуатационные расходы. Встроенный GPS трекер непрерывно собирает данные о давлении и температуре и передает их на облачный сервер Goodyear. В случае изменения параметров менеджер парка незамедлительно получает оповещение по электронной почте и/или через мобильное приложение. Благодаря технологии Goodyear G-Predict, собранные TMPS данные позволяют прогнозировать срок службы шин и заранее планировать техническое обслуживание с минимальным эффектом для операционной деятельности парка.