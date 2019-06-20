Перед прямой линией с президентом РФ АЗС сети «Красноярскнефтепродукт» снизили цены на топливо

На АЗС сети «Красноярскнефтепродукт» резко упали цены на топливо перед прямой линией с президентом РФ Владимиром Путиным.

Контрольный пакет акций компании принадлежит красноярскому правительству.

«На сегодняшний день цена за литр бензина АИ-92 составляет 41,45 руб. Это на 1,35 рубля меньше, чем было раньше, — сообщает Ngs24. — Литр АИ-92 на АЗС сети стоит 43,6 рубля вместо прежних 45,3 — стал дешевле на 1,7 рубля».

В компании заявили, что снижение цены «временное». Стоимость топлива якобы решили снизить «в разгар отпусков». Акция совпала с прямой линией Владимира Путина, которая пройдет 20 июня. При этом цены на других красноярских АЗС остались прежние. «Красноярскнефтепродукт» — это крупнейшая сеть нефтебаз и АЗС Красноярского края.

В мае–июне в регионах России существенно подорожал бензин. Рост цен, как сообщали СМИ, произошел на АЗС в Туве, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской областях, а также в Забайкальском, Алтайском и Красноярском краях.

Кроме того, автомобилисты стали жаловаться на дорогой бензин в Казани, Петрозаводске, Омске и на Сахалине. Происходит это на фоне действующего между правительством и нефтяниками соглашения о заморозке цен на автомобильное топливо.

По данным Росстата, в мае бензин в России подорожал на 17,5%. Подорожание топлива, констатировали в ведомстве, произошло в 58 регионах страны. Между тем, по данным Независимого топливного союза, с 15 апреля по 15 мая оптовые цены на бензин АИ-92 и АИ-95 на бирже в среднем выросли на 20%. В правительстве назвали закономерным скачок цен на бензин.

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