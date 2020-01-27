В России обновленный внедорожник Lada 4×4 «Нива» поступил в продажу

В России обновленный внедорожник Lada 4×4 «Нива» поступил в продажу
27 января 21:11 2020

Обновленная LADA 4×4 продается в России с января, но жаркие дискуссии из-за якобы ничтожного объема изменений в ней до сих пор не утихают. Напомним о главных изменениях, произошедших с легендарной «Нивой» после рестайлинга

Прежде всего, серьезно преобразился салон. Трехдверная и пятидверная версия LADA 4×4 получили новую приборную панель с информативным бортовым компьютером от LADA Granta, полностью переработанную центральную консоль с электронным блоком управления климатом (теперь он работает заметно тише и эффективнее), систему «ЭРА-Глонасс», улучшенный пакет шумо- и виброизоляции, а также 12-вольтовые розетки и подголовники для задних пассажиров.LADA 4x4 interior

Интерьер Lada 4x4

Фото: АвтоВАЗ

В плане внешности, как ранее сообщали «Автоновости дня», внедорожник действительно почти не изменился – появились лишь антенна на крыше и обработанные от коррозии пороги. При этом передний бампер с «противотуманками», который можно смело назвать главным отличием обновленного внедорожника в экстерьере, достался только версии Urban.

LADA 4×4 выпускается с 1977 года. Актуальные цены внедорожник начинаются от 553 900 рублей за трехдверную версию.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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6 комментариев

  1. Александр Корнев
    27 января, 21:21 #1 Александр Корнев

    Добавили еще одну пепельницу?

  2. Dmitry Matveev
    27 января, 21:27 #2 Dmitry Matveev

    Троллинг от Авто ВАЗ

  3. Александр Гусаров
    27 января, 21:31 #3 Александр Гусаров

    Так давно же

  4. Сергей Семериков
    27 января, 22:04 #4 Сергей Семериков

    Решили как “Буханку” 50 лет в одном кузове выпускать меняя бампера?😕

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