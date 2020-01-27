В России обновленный внедорожник Lada 4×4 «Нива» поступил в продажу

Прежде всего, серьезно преобразился салон. Трехдверная и пятидверная версия LADA 4×4 получили новую приборную панель с информативным бортовым компьютером от LADA Granta, полностью переработанную центральную консоль с электронным блоком управления климатом (теперь он работает заметно тише и эффективнее), систему «ЭРА-Глонасс», улучшенный пакет шумо- и виброизоляции, а также 12-вольтовые розетки и подголовники для задних пассажиров.
Фото: АвтоВАЗ
В плане внешности, как ранее сообщали «Автоновости дня», внедорожник действительно почти не изменился – появились лишь антенна на крыше и обработанные от коррозии пороги. При этом передний бампер с «противотуманками», который можно смело назвать главным отличием обновленного внедорожника в экстерьере, достался только версии Urban.
LADA 4×4 выпускается с 1977 года. Актуальные цены внедорожник начинаются от 553 900 рублей за трехдверную версию.
C 2014 года www.amsrus.ru
Добавили еще одну пепельницу?
Наоборот убрали – в автомобиле нельзя купить🚬
https://auto.vesti.ru/news/show/news_id/710122/
Александр Корнев новый цвет добавили
Троллинг от Авто ВАЗ
Так давно же
Решили как “Буханку” 50 лет в одном кузове выпускать меняя бампера?😕
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