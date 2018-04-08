УАЗ открыл продажи запчастей на экспорт через интернет-магазин 5

Ульяновский автомобильный завод, первый из отечественных автопроизводителей, начал реализацию запчастей в страны ближнего и дальнего зарубежья через официальный интернет-магазин.

Для on-line заказа клиентам будут доступны более 2 000 наименований оригинальных запчастей и аксессуаров для всего модельного ряда УАЗ с сертификатами качества и гарантией от Изготовителя.

Осуществить заказ можно будет из стран СНГ (Туркменистан, Азербайджан, Армения, Узбекистан), из Европы (Италия, Чехия, Венгрия, Греция, Германия, Сербия, Болгария, Молдавия, Литва), а также из стран дальнего зарубежья (Куба, Гана, Китай, Либерия, Никарагуа, ОАЭ, Парагвай, Мексика, Эквадор, Перу, Гаити, Сенегал, КНДР, Доминиканская республика, Египет, Панама, Филиппины, Монтенегро, Боливия, Вьетнам и др.). Первая отгрузка запчастей состоялась в начале этой недели в Чили путем авиасообщения.

Клиентам интернет-магазина УАЗ предложен простой и понятный интерфейс, удобные разделы, что существенно облегчает поиск. Подробный каталог с качественными фотографиями дает четкое представление о товаре.

В рамках запуска интернет-магазина при оформлении первого заказа, любому клиенту будет предоставлена скидка в размере 5% от стоимости товара. При работе с клиентами предусматривается индивидуальный подход. В дальнейшем компания УАЗ планирует ввести программу лояльности для постоянных покупателей интернет-магазина на экспортное направление.

Доставка заказов будет осуществляться с центрального логистического комплекса УАЗ площадью более 4 000 кв. м., расположенного в Подмосковье. Срок доставки заказа может составить от 2 до 10 дней в зависимости от местонахождения.

Оформление заказа возможно двумя способами: на сайте при регистрации в личном кабинете или по телефону call-центра интернет-магазина УАЗ 8800 100-00-62. Для удобства покупателей создан отдельный call-центр по заказу запасных частей и аксессуаров, высококвалифицированные сотрудники которого смогут оперативно предоставить информацию по ассортименту и помочь с выбором.