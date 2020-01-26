Водитель перегородивший фурой улицу в Москве рассказал журналистам Baza подробности его одиночной стачки

После такого перформанса его работодателем заинтересовались в Следственном комитете и Роструде, а самому ему выплатили часть долга. Журналисты «Baza» нашли Виктора и попросили его поподробнее рассказать об обстоятельствах его одиночной стачки.

«Я сам из Новокузнецка. Работу в Ростове-на-Дону в организации ООО «Транспортные технологии» нашёл через интернет. В ноябре начал работать.

Первые три месяца нормально у них было. Но тут мне приходит зарплата — 13 тысяч. А должны были 50–60 тысяч прийти, мы оговаривали это. На мои вопросы руководство сказало, что всё нормально, вот такая у тебя зарплата. Я сказал, что прямо сейчас машину брошу. Мне говорят: бросай, нам какая разница.

Дорогу я перегородил от безысходности: у нас с супругой Алёной семеро несовершеннолетних детей от 7 до 17 лет. Не специально же я для этого в Москву приехал. Я ехал из Питера в Омск, вёз бананы.

Увольнять меня не стали. А за что? Что я сделал? Меня сотрудники полиции даже чаем напоили, сырником накормили, большое им спасибо, с пониманием отнеслись. Не то что некоторые прохожие, которые хотели меня скинуть с машины и обещали избить за то, что им приходится идти до работы пешком. Я им в ответ сказал, что у нас на Алтае замерзают некоторые люди в машинах, а вы этого даже не знаете и боитесь пешком пройтись несколько метров.

За то, что я перекрыл движение, полицейские мне выписали штраф. Дело какое-то возбудили, вроде его даже уже отправили в суд. Но пока я не знаю, что там, вроде никакого решения нет. Сколько штраф составляет — не знаю, они сказали, что сначала во всём разберутся, а потом пришлют мне решение по административному нарушению (по данным «Базы», Синебрюхову грозит до десяти тысяч штрафа по статье «Повреждение дорог, ж/д переездов или других дорожных сооружений»). Заседание по этому решению должно быть 29 января, но я сказал им, что не смогу на нём быть, потому что уезжаю в Новокузнецк.

Когда всё закончилось, я пришёл на Ярославский вокзал, чтобы уехать домой. В кассе мне сказали, что моего билета нет. Позвонил работодателю, мне сказали покупать за свои, типа мы потом вернём. Вечером я буду в Новокузнецке.

По документам руководство отправило меня в отпуск до 9 февраля. Прислали 15 тысяч отпускных и ещё какая-то премия. Я спросил их: это премия за то, что я залез на грузовик? Они не ответили».