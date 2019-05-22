Мечта стала реальностью: приобретайте будущий Х-Класс за 20 900 рублей в месяц

Мерседес-Бенц Банк Рус предлагает Вам стать обладателем Х-Класса на привлекательных условиях по программе кредитования с остаточным платежом.

Вам уже не нужно рассказывать про преимущества первого премиального пикапа Mercedes-Benz. Вы ощутили его динамику и плавность хода на дорогах общего пользования, без сомнения покоряли внедорожье и штурмовали возвышенности, оценили камеру кругового обзора на парковке и наверняка проверяли вместительность грузовой платформы.

Вам нужен утилитарный пикап Mercedes-Benz? Тогда Вам подойдет Mercedes-Benz X 250d 4MATIC PROGRESSIVE и доступный ежемесячный платёж 20 900 рублей. Предложение действует в рамках специальной программы с остаточным платежом 40%: ежемесячный платеж рассчитан с учетом ставки – 7,9% годовых, срока кредитования 36 мес., размера первоначального взноса – 45,25%.

Если помимо функциональности пикапа и комфорта внедорожника Вы ожидаете от своего автомобиля впечатляющую динамику, тогда Ваш выбор Mercedes-Benz X 350 d 4MATIC PROGRESSIVE и ежемесячный платёж 26 900 рублей. При стоимости модели 4 181 000 рублей Вам доступно следующее предложение: ежемесячный платеж при ставке – 7,9% годовых, сроке 36 мес., первоначальном взносе – 47,75 %.

Расчеты ежемесячного платежа произведены в рамках специальной программы с остаточным платежом от «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО (лицензия № 3473 от 05.06.2012) и действуют до 30.06.2019г. Обязательные условия: залог приобретаемого автомобиля, приобретение полиса КАСКО.