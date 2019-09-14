FCA RUS объявляет скидки на весь модельный ряд Jeep

В сентябре компания FCA RUS представила новые условия на приобретение автомобилей Jeep.

Предложение распространяется на весь модельный ряд марки. «В последнее время наблюдается потребительский интерес к бренду на российском рынке. Поэтому сентябрь был объявлен месяцем выгодных предложений. Мы хотим, чтобы больше людей убедились в том, что Jeep – легендарная марка с высокими стандартами качества, комфорта и безопасности». – поделились наблюдениями специалисты компании.

Так, покупатели флагмана бренда – Jeep Grand Cherokee смогут получить скидку на покупку от 50 000 до 710 000 рублей. Скидка в размере 710 000 рублей предоставляется на Jeep Grand Cherokee Trackhawk – самый быстрый серийный внедорожник в мире. Для таких комплектаций, как Jeep Grand Cherokee Overland выгода составит 150 000 рублей, а для Jeep Grand Cherokee Limited – 200 000.

Также в сентябре FCA RUS анонсировала выгодное предложение на легендарный внедорожник Jeep Wrangler. Покупатель сможет купить яркий автомобиль со скидкой от 200 000 до 550 000 рублей. Условия распространяются на 2-дверные и 4-дверные версии Jeep Wrangler.

Jeep Cherokee – «младший брат» флагмана марки также доступен с рядом скидок от 340 000 до 450 000 рублей. К примеру, при покупке Jeep Cherokee Longitude выгода составит 450 000 рублей.

Компания позаботилась и о новинках семейства Jeep – Compass и Renegade. Эти модели – выбор ярких людей, которые хотят выделиться на дороге. В сентябре Jeep Compass доступен со скидкой 90 000 рублей, а Jeep Renegade – 30 000. Предложение действительно на все комплектации Jeep Compass и Jeep Renegade.

Премиальный минивен Chrysler Pacifica также принимает участие в программе. Будущие владельцы могут приобрести вместительный минивэн с выгодой в 130 000 рублей.

Подробнее со скидками можно ознакомиться по ссылке.