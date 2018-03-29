Все модели Ravon подорожали 34

Специалисты аналитического агентства зафиксировали повышение цен на весь модельный ряд марки Ravon.

Так, седан Ravon Nexia подорожал на 20 тысяч рублей во всех комплектациях. Теперь он предлагается к продаже по цене от 499 000 рублей (в минимальной комплектации Comfort) до 599 000 рублей (в топовой версии Elegant). Как сообщает Автостат, столько же прибавил в цене и хэтчбек Ravon R2, ценовой диапазон которого отныне составляет 489 000 – 559 000 рублей.

Седан Gentra подорожал не так сильно – на 10 тысяч рублей во всех комплектациях. Теперь его минимальная цена установлена на уровне 569 000 рублей, а максимальная равна 699 000 рублей. Напомним, что ранее цены на эту модель, наоборот, снижались на 10 тысяч рублей.

Наконец, седан Ravon R4 также подорожал – на 10 – 30 тысяч рублей в зависимости от комплектации. Действующие цены на эту модель приведены в таблице.