Все модели Ravon подорожали
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Все модели Ravon подорожали
Март 29 13:01 2018

Специалисты аналитического агентства зафиксировали повышение цен на весь модельный ряд марки Ravon.

Так, седан Ravon Nexia подорожал на 20 тысяч рублей во всех комплектациях. Теперь он предлагается к продаже по цене от 499 000 рублей (в минимальной комплектации Comfort) до 599 000 рублей (в топовой версии Elegant). Как сообщает Автостат, столько же прибавил в цене и хэтчбек Ravon R2, ценовой диапазон которого отныне составляет 489 000 – 559 000 рублей.

Седан Gentra подорожал не так сильно – на 10 тысяч рублей во всех комплектациях. Теперь его минимальная цена установлена на уровне 569 000 рублей, а максимальная равна 699 000 рублей. Напомним, что ранее цены на эту модель, наоборот, снижались на 10 тысяч рублей.

Наконец, седан Ravon R4 также подорожал – на 10 – 30 тысяч рублей в зависимости от комплектации. Действующие цены на эту модель приведены в таблице.

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GentraNexiaRavonRavon R4
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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