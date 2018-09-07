Вспоминаем автоприблуды прошлых десятилетий и ищем их современные аналоги

Вспомним, какие аксессуары были популярны во времена СССР и после его развала, и попробуем найти их современные версии в продаже

Рынок автомобильных аксессуаров жил, жив и будет жить. Разве что с течением времени мода и востребованность различных «приблуд» меняются, а сами они становятся более технологичными. Что же осталось в прошлом, а что актуально и сейчас?

Кивающие собачки

Мода и тренды — вещи беспощадные. В кивающих головой собаках не было никакого смысла, кроме того что это было просто забавно. Автолюбители устанавливали их часто и охотно. Со временем мода на аксессуар отошла, найти его где-то в продаже стало проблематично. Но только не у китайцев! На AliExpress подобные собачки продаются до сих пор.

Освежитель-корона

Еще один нафталиновый аксессуар для авто — корона, которая занимала самое видное место, — солидно, стильно.

Подобное украшение можно без труда приобрести и сейчас.

Зеркало заднего вида

Панорамные зеркала заднего вида тоже когда-то были писком моды, пусть практическая необходимость в них существовала лишь отчасти. Естественно, чем больше опций было в зеркале, тем круче. Из опций были доступны часы, термометр и компас.

Сейчас на рынке полно переосмысленных версий таких зеркал, с Android на борту и множеством функций в довесок. Можно ли среди них отыскать те самые зеркала из 1990-х? Можно, но с трудом. С обычными панорамными зеркалами как раз проблем нет, они стоят от 5 до 25 долларов. А вот «прокачанные» версии с часами или термометром найти уже трудно, если не брать в расчет объявления на барахолках с товарами из СССР. Удалось отыскать в продаже буквально несколько штук «новодельных» зеркал.

Антистатик

Антистатические полоски, волочащиеся по земле, по мнению многих автомобилистов, не только помогали бороться со статическим напряжением, но и украшали внешний вид «железных коней». Особый шик — полоски с катафотами, которые дополнительно привлекали внимание к автомобилю в темное время суток. Подобные вещицы имеются в продаже до сих пор.

Дополнительный стоп-сигнал

Сейчас дублирующий стоп-сигнал под задним стеклом автомобиля считается нормой. Раньше это было самой настоящей опцией, которой можно было без особо труда оснастить автомобиль и самостоятельно.

Можно ли что-то подобное купить сейчас? Запросто. Причем рынок предлагает современные «реинкарнации» опции: в виде светодиодных блоков и лент, а также в виде лазерной указки. Судя по количеству заказов на китайском сайте, все это до сих пор пользуется популярностью.

Противотуманные фары

Хороший свет — надежный друг и помощник автомобилиста. Помните эти желтые круглые противотуманные фары? Сейчас автомобили с ними на дорогах уже редкость, а найти что-то подобное можно разве что на барахолках.

Виной всему все тот же технический прогресс: современные дополнительные противотуманные фары куда более «продвинутые». Да и мощность подросла: неправильно установленные галогеновые или светодиодные версии фар способны вызвать у соседей по потоку вспышку ярости, сопровождаемую частичным ослеплением.

К противотуманным фарам добавим и дневные ходовые огни, которыми оснащаются современные автомобили в хороших комплектациях и которые можно без особого труда установить самостоятельно.

Блокнот на присоске

Еще один характерный автомобильный аксессуар из прошлого — блокнот на присоске. Так ли он был нужен на самом деле, сейчас сказать трудно, но подобные вещицы пользовались определенным спросом.

Есть ли что-то подобное в продаже в наше время? У китайцев такой чудо-аксессуар отыскать не удалось, зато он оказался в наличии в нескольких интернет-магазинах.

Ручка-розочка

Сейчас ручка-розочка стала скорее «мемом» и нередко выступает в качестве шутки. А ведь когда-то это было действительно круто! Крутым считалось сделать нечто подобное своими руками, а вместо розочки разместить внутри, например, жука.

В китайских магазинах отыскать подобный аксессуар у нас не получилось. У них в избытке полно других ручек, от вполне серьезных и аккуратных до блестящих черепушек с синей подсветкой, но все же это не то.

Защита на фаркоп

Если в автомобиле был установлен фаркоп, частенько его владельцы считали необходимым установить на шар какую-нибудь резиновую игрушку. Кто-то считал это оригинальным, а кто-то просто страховался от ржавчины.

Сейчас для таких целей в свободной продаже имеются обычные пластиковые заглушки, хотя тема с резиновыми игрушками умирать не спешит. А для тех, кто хочет заявить о себе, существует и несколько извращенная форма украшения фаркопа без намека на защиту. Произносить ее вслух не будем.

Оплетка на руль

Кажется, пальцы до сих пор помнят эти оплетки. Остатки времен СССР продаются до сих пор. Найти «новодел» — задача не из легких, это скорее штучный товар. На крайний случай что-то похоже можно сделать самому.

Китайские интернет-магазины предлагают современные версии чехлов, причем в невообразимом количестве. Да только есть ли в них та душевность?

Вентилятор

Никуда не пропали и дополнительные вентиляторы для салона. Быть может, варианты из прошлого не отличались утонченными формами, но так или иначе обеспечивали хотя бы какое-то дополнительное охлаждение салона в жару.

Сейчас автомобилей без кондиционера становится все меньше, поэтому и потребность в вентиляторах понемногу снижается. Однако это не означает, что купить их невозможно: рынок до сих пор предлагает множество моделей и с подогревом, и с питанием от солнечных панелей.

Массажные накидки

Массаж, вентиляция — эти опции в современных авто работают действительно здорово. Раньше их заменяли деревянными накидками, которые с горем пополам делали длительные поездки в автомобиле комфортнее.

Что примечательно, несмотря на изобилие в продаже накидок с настоящей вентиляцией и массажем, «приветы» из прошлого до сих пор можно купить. Количество предложений, конечно, уже не то, но факт остается фактом.

Аэродинамические насадки на щетки

Чтобы стеклоочистители работали с одинаковой эффективностью на всех скоростях, в природе существовал так называемый «прижим аэродинамический». С его помощью, как задумывалось, на высокой скорости потоки воздуха не будут вмешиваться в работу щеток, а лишь сильнее прижмут их к поверхности стекла.

Несмотря на все усилия, найти что-либо подобное в современном исполнении не удалось. Лишь на барахолках встречаются «приветы» из СССР.

Блокиратор руля и педалей

Сколь бы хитроумной ни была сигнализация автомобиля, даже она не сравнится с механическими противоугонными устройствами. Конечно, «против лома нет приема», да и «замки созданы для честных людей», но на снятие таких устройств требуется дополнительное время, а это ключевой фактор при угоне.

Популярность подобных устройств давно сошла на нет, однако их все еще можно без особого труда найти в продаже.

По всему выходит, что большинство аксессуаров из прошлых десятилетий так или иначе успешно дожило до наших дней. Только одни имеют уже современное исполнение, а другие обзавелись приставкой «ретро», что абсолютно не мешает им продаваться, пишет источник.