Дейвид Вудхаус возглавит Nissan Design America

Nissan и Infiniti объявляют о назначении Дейвида Вудхауса на должность вице-президента Nissan Design America (NDA).

В этой роли он возглавит все дизайнерские активности Nissan и Infiniti в Северной Америке. Кроме того, мистер Вудхаус войдет в состав глобального дизайнерского комитета Nissan.

«В то время как мы отмечаем 40-летний юбилей Nissan Design America, я рад сообщить, что Дейвид Вудхаус возглавит нашу команду дизайнеров в Сан-Диего, – отметил Альфонсо Альбайса, старший вице-президент по глобальному дизайну Nissan Motor Co. Ltd. – Талант, лидерские качества и дизайнерское видение Дейвида обеспечат светлое будущее для Infiniti и Nissan».

За плечами Вудхауса более чем четверть вековой опыт работы в сфере автомобильного дизайна. До последнего времени он возглавлял центр стиля бренда Lincoln, входящего в состав Ford Motor Company. Также в послужном списке Дейвида работа с такими премиальными брендами как Mini, Cadillac, Range Rover и BMW.

Основанная в 1979-м Nissan Design America стала первой дизайн-студией Nissan за пределами Японии. Сегодня NDA – это полноценный дизайн-центр способный поддерживать все стадии дизайнерского процесса: от исследований до производства. Главная задача NDA -разрабатывать новые автомобили для глобальных рынков с акцентом на покупателей из североамериканского региона. Студия Сан-Диего работает в тесном сотрудничестве с другими дизайн- и техническими центрами Nissan в Японии и Северной Америке.