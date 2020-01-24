Минивэн Lexus LM оказался в полтора раза дороже Toyota Alphard

Фирма Lexus начала приём заказов и объявила цены на люксовый однообъёмник – Motor

В Китае стартовали продажи Lexus LM — первого минивэна в гамме бренда. Пока к заказу доступна только гибридная версия LM 300h с базовой ценой 1 миллион 166 тысяч юаней (около 10,47 миллиона рублей по текущему курсу). Для сравнения Toyota Alphard с идентичной силовой установкой в Китае стоит от 800 тысяч юаней (около 7,18 миллиона рублей).

Lexus LM основан на базе актуальной Toyota Alphard — у минивэнов одинаковая колёсная база длиной 3000 миллиметров и похожая компоновка салона, но за счёт разницы в оперении Lexus на 65 миллиметров длиннее Toyota. Технически LM отличается от «Альфарда» только перенастроенными амортизаторами.

В начале продаж к заказу доступны LM всего в двух комлектациях и в двух вариантах цвета — чёрном и белом. У базовой семиместной версии Elegance конфигурация кресел по схеме 2+2+3, у роскошной четырёхместной Royal Edition — 2+2. Топовое исполнение обойдётся в 1 миллион 466 тысяч юаней (около 13 миллионов 164 тысяч рублей). В отличие от «Альфарда», сиденья второго ряда на LM отделены от передних перегородкой.

У версии Royal перегородка между салоном и водителем состоит из электрохроматического стекла, в которое встроен 26-дюймовый экран. Мультиконтурные кресла второго ряда оборудованы вентиляцией, подогревом, массажом, оттоманкой и множеством электрорегулировок. В специальной нише можно охладить пару бутылок шампанского. Кроме того, салон минивэна можно превратить в мини-кинотеатр: за аудиоподготовку отвечают 19 динамиков.

Гибридная силовая установка версии LM 300h состоит из атмосферного 2,5-литрового бензинового двигателя и двух электромоторов. Отдача системы до сих пор не названа, вероятно, на «трёхсотом» Lexus гибрид выдаёт те же 197 лошадиных сил, что и на Toyota Alphard. В будущем в гамме появится модификация LM 350 с 3,5-литровым бензиновым мотором V6 мощностью около 300 лошадиных сил. Минивэны могут быть заказаны с передним или полным приводом.

Выдача Lexus LM китайским клиентам марки начнётся в феврале. В течение года Lexus может расширить географию продаж за пределы Китая, однако вне Азии модель вряд ли предложат. В планах российского офиса Lexus на 2020 год минивэн LM не заявлен.

Большинство люксовых минивэнов, которые официально продаются в России оснащаются дизельными двигателями, так что отечественным поклонникам роскошных бензиновых вэнов остаётся обратить внимание на Toyota Alphard, цены на который начинаются с 4 миллионов 764 тысяч рублей.