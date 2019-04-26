Lexus – официальный автомобиль партнер кинокартины «Люди в чёрном: Интернэшнл»

Автомобили Lexus задействованы в съемках в известной кинокартине «Люди в чёрном: Интернэшнл»

Для выполнения задания Людям в чёрном необходимы мощные автомобили для скоростных погонь, самые продвинутые технологии для борьбы с пришельцами и изысканный стиль, подходящий наиболее засекреченной спецслужбе в Галактике. Lexus выступит в роли официального автомобильного партнера кинокартины «Люди в чёрном: Интернэшнл» производства Sony Pictures, премьера которого состоится в кинотеатрах 12 июня 2019 года.

Люди в черном, тайная организация на страже покоя и безопасности Земли, уже не раз защищали нас от нападения отбросов Вселенной. На этот раз самая большая опасность для мирового сообщества, которой агентам предстоит противостоять – шпион в их рядах.

В новой кинокартине официальными средствами передвижения агентства «Люди в чёрном» стали автомобили Lexus.

В сценах схватки с инопланетянами задействованы премиальный кроссовер Lexus RX и флагманский внедорожник Lexus LX. Премиальный Lexus RX сочетает в себе элегантность и техническое совершенство, смелый дизайн и практичность. В свою очередь роскошный Lexus LX объединяет в себе мужественный стиль и мощь премиального внедорожника с высочайшим качеством.

В России Lexus RX и LX также предлагаются в специальных версиях Lexus RX Black Royal и Lexus LX Black Vision, которые подойдут тем, кто стремится к утонченной роскоши, ценит мастерство исполнения и предпочитает выделяться на дороге.

Помимо кроссоверов и внедорожников Lexus в фильме также присутствует премиальное спортивное купе Lexus RC F, которое агенты Людей в чёрном используют для скоростных погонь. Роскошный спортивный автомобиль пережил захватывающие изменения, которые сделали обновленную модель быстрее и легче, а также подготовили ее к перевозке агентов Людей в чёрном во время их задач по спасению вселенной. В фильме купе может также похвастаться удивительными инопланетными технологиями.

Сотрудничество Lexus и Sony Pictures в картине «Люди в чёрном: Интернэшнл» включает в себя демонстрацию автомобилей в фильме и эксклюзивную версию RC F для Людей в Черном.

«Мы рады нашему партнерству с Lexus в этой многоэтапной кампании по продвижению картины «Люди в чёрном: Интернэшнл», – заявил Джеффри Годсик, исполнительный вице-президент по управлению брендами и международным партнерствам Sony Pictures Motion Picture Group. – Спорт-купе Lexus RC F – идеальный автомобиль для защищающих галактику агентов Людей в чёрном, роли которых исполнили Крис Хемсворт и Тесса Томпсон».

Официальный трейлер кинокартины доступен для просмотра по ссылке.