Jaguar Land Rover вновь принимает участие в ежегодном новогоднем проекте в ГУМе

Компания Jaguar Land Rover Россия традиционно принимает участие в ежегодном проекте Новогодние елки в ГУМе на Красной площади и представляет свой вариант праздничного оформления главного символа Нового года

Уже в двенадцатый раз проект Новогодние елки в ГУМе на Красной площади предлагает идеи новогоднего дизайна елок от известных брендов, погружая посетителей в атмосферу праздника и чуда.

Концепция новогодней елки Jaguar Land Rover в этот году была вдохновлена любимой с детства сказкой Щелкунчик и Мышиный король. Произведение Гофмана уже давно стало символом Нового года, а атмосфера зимних праздников неизменно вызывает в памяти волшебную музыку Чайковского. В связи с этим в основе концепции оформления новогодней елки лежит музыкальная тема: в каждом автомобиле Jaguar или Land Rover обязательно звучит своя музыка. Именно поэтому елка, разработанная в сотрудничестве с Кириллом Лопатинским, получила название Симфония движения.

Дизайнер, декоратор и флорист Кирилл Лопатинский уже на протяжении 24 лет реализует свои проекты на территории России и за рубежом, предлагая оригинальные творческие решения для оформления выставочных стендов, витрин магазинов и декора внутреннего пространства, и новогодняя елка в ГУМе – уже не первый проект, реализуемый дизайнером совместно с Jaguar Land Rover.