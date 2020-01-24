Александр Лукашенко приедет на презентацию белорусского электромобиля на Tesla

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, приедет на встречу с представителями Национальной академии наук, в ходе которой будет представлен белорусский электрический автомобиль, на электрокаре Tesla, якобы подаренном ему главой компании Илоном Маском

“Хорошо, я приеду на “Тесле”, поставлю рядом. Обязательно приеду для такого открытого, как сегодня, разговора”, – сказал Лукашенко на встрече с научными и научно-педагогическим работниками страны.

Как пишет РБК, на данный момент об электрокаре белорусской разработки известно лишь, что это будет автомобиль на базе одной из моделей, выпускаемых на предприятии БелДжи, организованном совместно с китайской компаний Geely. Ранее сообщалось, что прототип машины способен проехать без подзарядки около 100 километров со скоростью 90 километров в час, а зарядка батарей прототипа занимает около трех часов.

По данным Newsru, в сентябре прошлого года о полученном в подарок от Илона Маска электромобиле Tesla Model S рассказал сам Александр Лукашенко.

“У меня есть электрическая машина – Tesla. Я иногда ее тестирую – Маск подарил. И есть у меня еще электромотоцикл, который Минский завод уже выпускает”, – сообщил Лукашенко во время визита в одну из школ Минска.

Ранее он сравнивал динамику Model S с космическим кораблем.

“На нем можно с любой скоростью ехать. Честно признаюсь: проехал 280 км/ч и испугался, что он может взлететь. Самолет взлетает и садится с такой скоростью. Очень хороший автомобиль”, – говорил Лукашенко.

Однако сам Илон Маск опроверг слова Лукашенко. “Эээ, нет”, – лаконично написал Маск в своем микроблоге в ответ на вопрос, дарил ли он машину Лукашенко.

По одной из версий, президент Белоруссии получил дорогой электромобиль в подарок от российского бизнесмена Михаила Гуцериева.