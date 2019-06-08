В Москве состоялось торжественное открытие обновленного ДЦ Jaguar Land Rover РОЛЬФ Ясенево

В Москве состоялось открытие обновленного дилерского центра Jaguar Land Rover РОЛЬФ Ясенево.

Здание обновленного центра выполнено в соответствии концепции ARCH, которая глобально внедряется британским концерном с 2014 года.

В ходе торжественного открытия гостям был представлен новый Range Rover Evoque – самый технологичный представитель семейства роскошных внедорожников Range Rover. Новый Evoque получил ряд революционных решений, среди которых первое в сегменте зеркало заднего вида ClearSight и функция «прозрачного» капота, а также широкий ряд технологий для движения по бездорожью и целый пакет передовых систем помощи водителю.

Общая площадь дилерского центра составляет 5 924 м2. В двухуровневом шоу-руме для новых автомобилей площадью около 1 192 м2 можно одновременно разместить до 13 автомобилей. Среди них особенное место отведено Jaguar I-PACE – первому полностью электрическому динамичному кроссоверу от британского бренда. Гости центра могут по достоинству оценить основные преимущества электрокара и оформить покупку с помощью специалистов компании.

Сервисная зона, занимающая площадь свыше 1 900 м2, оборудована 18 постами для выполнения слесарных работ, а также четырьмя постами диагностики и тремя постами интерактивной приемки. Каждая из многофункциональных зон позволяет производить весь спектр сервисных услуг в соответствии с высшими стандартами качества компании.

Клиенты могут лично проконтролировать процесс обслуживания или же воспользоваться специальным сервисом Video Capture, чтобы следить за выполнением работ в удаленном режиме: видеозапись обслуживания автомобиля отправляется на электронную почту владельца, в результате чего он может лично убедиться в существовании выявленных неполадок и одобрить предложенные мастером работы. Для обеспечения максимального комфорта владельцев во время проведения технических работ дилерский центр предлагает каждому клиенту один из 20 доступных подменных автомобилей.

Компания Jaguar Land Rover заботится о своих клиентах и прикладывает все усилия, чтобы сделать каждое посещение дилерского центра максимально приятным и комфортным. В этих целях дилерский центр предлагает гостям уютную клиентскую зону – посетителям доступна комната отдыха с бильярдом, зона кинотеатра и кафе, оформленное в стиле «поп-арт».

РОЛЬФ Ясенево, как и другие новые дилерские центры компании, выполнен в соответствии с дизайн-концепцией ARCH, в рамках которой фасад здания оформлен в виде торжественных арок. Это позволяет безошибочно узнать дилерский центр Jaguar Land Rover, где все функциональные помещения выделены в единый «клиентский коридор».

Дилерский центр Jaguar Land Rover РОЛЬФ Ясенево располагается по адресу: г. Москва, 40-й км МКАД, вл.1, стр. 2.