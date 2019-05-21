Goodyear представляет Kmax Gen-2 и Fuelmax Gen-2 — грузовые шины нового поколения

Компания Goodyear представляет две новые линейки грузовых шин с увеличенным ресурсом и топливной экономичностью

Компания Goodyear представляет новые поколения двух флагманских линеек грузовых шин в ответ на растущие ожидания операторов парков коммерческого транспорта. Одновременно с запуском линеек KMAX GEN-2 и FUELMAX GEN-2 компания презентует пакет средств Goodyear Total Mobility, уникальное комплексное решение полного цикла, предлагающее операторам новые преимущества, в том числе уникальный спектр инновационных продуктов и решений в рамках поддержки профессиональной сети технического обслуживания.

Увеличенный ресурс и топливная экономичность — ключевые преимущества новых шин для операторов парков грузовой техники, задействованной в сфере межрегиональных и дальнорейсовых перевозок. Кроме того, новые линейки разработаны с учетом растущего спроса на шины с большим пробегом, сохраняющие уверенное сцепление с покрытием на протяжении всего срока эксплуатации, при любых погодных условиях и при изменяющейся нагрузке. Новые линейки KMAX GEN-2 и FUELMAX GEN-2 пришли на смену современным линейкам KMAX и FUELMAX.

«Линейки KMAX и FUELMAX были впервые запущены в 2013 году для снижения операционных расходов автопарков. Шины нового поколения KMAX GEN-2 и FUELMAX GEN-2 предлагают еще больше преимуществ с точки зрения топливной эффективности, возможностей сбора данных и увеличенного пробега при любых погодных условиях. Сегодня мы видим потребность в шинах с более сбалансированной производительностью, способных обеспечить бесперебойную и эффективную ежедневную работу парков грузового транспорта для межрегиональных и дальнемагистральных перевозок. Новые линейки предлагают операторам парков возможность добиться еще более низкой стоимости владения техникой», — прокомментировал Дэвид Анкер (David Anckaert), вице-президент направления шин для коммерческого транспорта европейского отделения Goodyear.

Увеличенный ресурс шин Goodyear KMAX GEN-2 для рулевой и ведущей оси позволяет паркам грузовых автомобилей для межрегиональных перевозок оптимизировать срок службы шин и чувствовать себя уверенней при работе техники в сложных дорожных условиях. Преимущества шин KMAX D GEN-2 в увеличенной на 25 % готовности к эксплуатации при любых погодных условиях, в повышенной на 15 % сопротивляемости к повреждениям и улучшенной на 5 % топливной экономичности. При этом шины новой линейки не уступают по показателю пробега шинам предыдущего поколения линейки KMAX.

Шины Goodyear FUELMAX GEN-2 для рулевой и ведущей оси обеспечивают высокую топливную экономичность в сочетании с увеличенным пробегом, улучшенным сцеплением с поверхностью и сниженным уровнем шума, что имеет большое значение при эксплуатации грузовых автомобилей в межрегиональных и дальних перевозках. Ресурс шины FUELMAX GEN-2 увеличен на 10 %, устойчивость при любой погоде — на 30 %, а также снижен уровень шума. Топливная экономичность новых шин осталась на том же уровне, что и у предыдущей линейки FUELMAX.

Улучшенные возможности сбора данных благодаря RFID

Goodyear входит в число инновационных компаний, поддерживающих новейшие тенденции в области цифровых технологий. Все шины новых линеек KMAX GEN-2 и FUELMAX GEN-2 оснащены метками радиочастотной идентификации (RFID). Встроенные метки упрощают процесс идентификации шин и позволяют легко считывать данные для систем управления и отслеживания. Это позволяет передавать информацию о каждой шине, включая уникальный серийный номер, на облачный сервер, что обеспечивает эффективное управление шинным хозяйством. Дополнительное преимущество точной идентификации в возможности предотвращать незаконное перемещение шин.

Маркировка 3PMSF и снижение выбросов CO2

Все новые шины соответствуют современным, более строгим требованиям к зимним шинам, в том числе по маркировке 3PMSF. Благодаря лучшим в классе параметрам сопротивления качению, шины новых линеек KMAX GEN-2 и FUELMAX GEN-2 способствуют снижению выбросов CO2 при эксплуатации грузовых автомобилей. Характеристики шин позволяют добиться соответствия не только текущим, но и будущим требованиям по уровню выбросов CO2.

Линейка KMAX GEN-2: ключевые особенности и преимущества

В протекторе шин KMAX S GEN-2 используется технология создания ребер Intelli Max с ламелями Flexomatic для повышения управляемости и увеличения ресурса. В число преимуществ новых шин также входит более короткий тормозной путь на протяжении всего срока службы шин, увеличенный пробег и топливная экономичность, низкое сопротивление качению при любых погодных условиях. Оптимизированная форма каркаса обеспечивает равномерный износ протектора в течение всего срока службы и увеличенный пробег. Новый состав протектора и полимерные связи обеспечивают низкое сопротивление качению и оптимизированные характеристики протектора, что позволяет экономить топливо и увеличить пробег шин.

Шины для рулевой оси KMAX S GEN-2 соответствуют 2 классам европейской маркировки шин «B» или «C» по топливной экономичности, классу «B» по сцеплению на влажном покрытии и маркировке с одиночной или «двум волнам» по уровню шума, в зависимости от размера шины.

Шины для ведущей оси KMAX D GEN-2 обладают двойным составом протектора, разработанным, в частности, для обеспечения оптимального пробега. В протекторе объединены два слоя из разных составов. Верхний слой обеспечивает высокую износостойкость, второй слой — низкое сопротивление качению, что позволило увеличить пробег и топливную экономичность. Улучшенная защита каркаса и долговечность, а также система динамического выброса камней также являются преимуществами конструкции. Каркасы дополнительно оптимизированы для различных значений нагрузки, что обеспечивает большой пробег и регулярный износ в широком диапазоне применений и условий.

Направленный рисунок протектора снабжен ламелями и большими канавками для увеличения сцепления в течение всей жизни шины и увеличивает общий срок эксплуатации. Даже при износе 75 % шины нового поколения KMAX D GEN-2 обладают значительно большим тяговым потенциалом, чем шины предыдущего поколения KMAX D.

Шины KMAX D GEN-2 для ведущей оси соответствуют 2 классам европейской маркировки шин «C» или «D» по критерию топливной экономичности, классам «B» или «C» по сцеплению на влажной поверхности, а также маркировке с «одной волной» по уровню внешнего шума, в зависимости от размера.

Линейка Goodyear KMAX GEN-2 включает 9 типоразмеров шин для рулевой оси KMAX S GEN-2 и 7 типоразмеров шин для ведущей оси KMAX D GEN-2.