Китайский аналог Toyota Land Cruiser 200 уже у дилеров

Китайский аналог Toyota Land Cruiser 200 уже у дилеров
22 января 08:11 2020

Речь идет о китайском внедорожнике Hengtian L4600, который по сути является копией японского Toyota Land Cruiser 200

Ранее уже сообщалось, что автомобиль сертифицировали в Китае и он уже готов к продажам. Недавно в распоряжении местных СМИ оказались фотографии автомобиля, который уже начали поставлять дилерам, но в качестве машин для тест-драйва и демонстрации.

Вероятно, производитель скоро объявил о старте приема заказов, тогда как живые продажи запланированы на март 2020 года. Известно, что длина внедорожника 5 089 мм, а размер колесной базы составляет 2 950 мм. Это даже больше чем у Land Cruiser 200.

Под капотом клона будет устанавливаться V-образный восьмицилиндровый ДВС объёмом 4,6-литра мощностью 286 л.с. Трансмиссия будет доступна механическая и автоматическая.Hengtian L4600Hengtian L4600

Комплектация Hengtian L4600 будет достаточно богатая, в том числе предложат семиместный салон, камеру кругового обзора, панорамный люк и современную мультимедийную систему с большим сенсорным экраном.

Предварительная стоимость модели составит 1,9 млн рублей в эквиваленте, тогда как японский внедорожник предлагают за 7 млн рублей.

По материалам Твое Авто.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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